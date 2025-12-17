IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
17.12.2025 07:51:36
IONOS-Aktie: Ziele für 2025 konkretisiert - Starkes Wachstum für 2026 erwartet
Verzögerungen bei gewissen Kundenprojekten machen dem Internetdienstleister IONOS zu schaffen.
Im kommenden Jahr wolle IONOS dann wieder stärker wachsen und ein währungsbereinigtes Umsatzplus von sieben Prozent erzielen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll 2026 um ca. 10 Prozent auf 530 Millionen Euro anwachsen. Rückenwind verspricht sich IONOS durch das in diesem Jahr starke Neukundenwachstum, das auch 2026 anhalten dürfte. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres hatte das Unternehmen 210.000 neue Kunden hinzugewonnen, 2024 seien es nur etwas mehr als die Hälfte gewesen.
/tav/stk
KARLSRUHE/BERLIN (awp international)
