Investment-Tipp Siemens Energy-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy vor Zahlen mit einem Kursziel von 91,50 Euro auf "Neutral" belassen. Akash Gupta erwähnte am Freitag in seinem Ausblick auf die Resultate des vierten Geschäftsquartals das günstige Nachfrageumfeld, in dem der Energietechnik-Konzern unterwegs sei. Er wies aber zugleich auch darauf hin, dass der Analystenkonsens schon anspruchsvoller geworden sei.

Um 13:17 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0.8 Prozent auf 103.75 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 11.81 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 374’931 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2025 stieg die Aktie um 105.9 Prozent. Am 18.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

