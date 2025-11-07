Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'248 -0.4%  SPI 16'918 -0.4%  Dow 46'912 -0.8%  DAX 23'525 -0.9%  Euro 0.9316 0.0%  EStoxx50 5'571 -0.7%  Gold 3'996 0.5%  Bitcoin 80'370 -1.6%  Dollar 0.8062 -0.1%  Öl 63.9 0.6% 
Aktienbewertung 07.11.2025 13:34:44

Investment-Tipp Siemens Energy-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Siemens Energy-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Siemens Energy
96.37 CHF -2.43%
Kaufen Verkaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy vor Zahlen mit einem Kursziel von 91,50 Euro auf "Neutral" belassen. Akash Gupta erwähnte am Freitag in seinem Ausblick auf die Resultate des vierten Geschäftsquartals das günstige Nachfrageumfeld, in dem der Energietechnik-Konzern unterwegs sei. Er wies aber zugleich auch darauf hin, dass der Analystenkonsens schon anspruchsvoller geworden sei.

Aktienanalyse online: Die Siemens Energy-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 13:17 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0.8 Prozent auf 103.75 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 11.81 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 374’931 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2025 stieg die Aktie um 105.9 Prozent. Am 18.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

