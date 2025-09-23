Investment-Note für Deutsche Telekom-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 43,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Bonner bleiben zudem auf der "Analyst Focus List" der Bank. Der Führungswechsel an der Spitze der Tochter T-Mobile US komme erwartungsgemäss, schrieb Akhil Dattani am Dienstag. Es sei nun aber schwer vorstellbar, dass der neue Chef Srini Gopalan sein Amt niederlegen wird, um 2028 Tim Höttges an der Spitze der Telekom zu beerben. Beide Unternehmen hätten sich zuletzt, vielleicht durch Personalien abgelenkt, kleinere strategische Fehltritte erlaubt. An den letztlich guten Wachstumsaussichten ändere dies jedoch nichts.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Telekom-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 10:27 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0.5 Prozent auf 28.47 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 52.79 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden heute 722’687 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt. Auf Jahressicht 2025 ging es für die Aktie um 1.4 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

