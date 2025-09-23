Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Einstufung im Blick
|
23.09.2025 10:43:44
Investment-Note für Deutsche Telekom-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Deutsche Telekom-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Akhil Dattani einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 43,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Bonner bleiben zudem auf der "Analyst Focus List" der Bank. Der Führungswechsel an der Spitze der Tochter T-Mobile US komme erwartungsgemäss, schrieb Akhil Dattani am Dienstag. Es sei nun aber schwer vorstellbar, dass der neue Chef Srini Gopalan sein Amt niederlegen wird, um 2028 Tim Höttges an der Spitze der Telekom zu beerben. Beide Unternehmen hätten sich zuletzt, vielleicht durch Personalien abgelenkt, kleinere strategische Fehltritte erlaubt. An den letztlich guten Wachstumsaussichten ändere dies jedoch nichts.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Telekom-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 10:27 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0.5 Prozent auf 28.47 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 52.79 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden heute 722’687 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt. Auf Jahressicht 2025 ging es für die Aktie um 1.4 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 01:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 01:22 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
09:28
|Gewinne in Europa: Zum Handelsstart Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
22.09.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
22.09.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
|
22.09.25
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
22.09.25
|STOXX-Handel: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
22.09.25
|XETRA-Handel DAX schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
22.09.25
|EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
22.09.25
|EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|09:52
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|12.09.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.25
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|09:52
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|12.09.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.25
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|09:52
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|12.09.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.25
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Börsentag 2025: Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende?
Wall Street Zürichsee vs. Eurozone: Wer hat 2025 die Nase vorn?
In 🎙️ der Paneldiskussion zum Thema Schweizer Blue Chips sprechen Lars Erichsen @ErichsenGeld Tim Schäfer @TimSchaeferMedia , Thomas Kovacs alias @Sparkojote und David Kunz, COO der BX Swiss über den aktuellen Zustand der Schweizer Wirtschaft, spannende Blue Chip-Aktien, das internationale Marktumfeld sowie wichtige Trends in Branchen, Währungen und Krypto.
💡 Wie steht die Schweiz im Vergleich zu den USA und der Eurozone da?
💡 Welche Branchen bieten aktuell Potenzial?
💡 Und wie würden Profis 10.000 CHF, EUR oder USD heute investieren?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI tritt auf der Stelle -- DAX zieht an -- Chinas Börsen geben nach - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag zunächst verhalten, während der deutsche Leitindex Aufschläge verbucht. Unterdessen tendieren die chinesischen Indizes gen Süden.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}