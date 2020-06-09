NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Mit der abgeschlossenen Übernahme von US Cellular durch die Tochter T-Mobile US könnte diese 8,7 Milliarden US-Dollar zusätzlichen Wert schaffen, schrieb Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Voraussetzung hierfür sei ein stabiles Bewertungsniveau von T-Mobile US nach Abschluss des Deals. Auf die Deutsche Telekom entfielen 3,9 Milliarden US-Dollar an zusätzlichem Wert./rob/bek/niw;