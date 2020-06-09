Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

16.50
CHF
4.95
CHF
42.91 %
09.06.2020
SWX
04.09.2025

Deutsche Telekom Overweight

Deutsche Telekom
29.11 CHF -0.57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Mit der abgeschlossenen Übernahme von US Cellular durch die Tochter T-Mobile US könnte diese 8,7 Milliarden US-Dollar zusätzlichen Wert schaffen, schrieb Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Voraussetzung hierfür sei ein stabiles Bewertungsniveau von T-Mobile US nach Abschluss des Deals. Auf die Deutsche Telekom entfielen 3,9 Milliarden US-Dollar an zusätzlichem Wert./rob/bek/niw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 15:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 15:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
43.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
31.84 € 		Abst. Kursziel*:
36.62%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
31.71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.18%
Analyst Name::
Akhil Dattani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

