Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
Deutsche Telekom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Mit der abgeschlossenen Übernahme von US Cellular durch die Tochter T-Mobile US könnte diese 8,7 Milliarden US-Dollar zusätzlichen Wert schaffen, schrieb Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Voraussetzung hierfür sei ein stabiles Bewertungsniveau von T-Mobile US nach Abschluss des Deals. Auf die Deutsche Telekom entfielen 3,9 Milliarden US-Dollar an zusätzlichem Wert./rob/bek/niw;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 15:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
43.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
31.84 €
|
Abst. Kursziel*:
36.62%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
31.71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.18%
|
Analyst Name::
Akhil Dattani
|
KGV*:
-
