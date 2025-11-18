Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
|
18.11.2025 18:00:55
Dienstagshandel in New York: S&P 500 sackt mittags ab
Der S&P 500 zeigt sich am Dienstagmittag in Rot.
Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.60 Prozent schwächer bei 6’632.34 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 53.635 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.543 Prozent leichter bei 6’636.20 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6’672.41 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 6’574.32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’656.69 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 6’664.01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’449.15 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, wies der S&P 500 5’893.62 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 13.01 Prozent aufwärts. 6’920.34 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Medtronic (+ 5.33 Prozent auf 101.41 USD), Freeport-McMoRan (+ 4.38 Prozent auf 40.71 USD), CarMax (+ 3.49) Prozent auf 33.23 USD), Merck (+ 2.98 Prozent auf 95.63 USD) und Albemarle (+ 2.86 Prozent auf 121.07 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Western Digital (-5.92 Prozent auf 152.84 USD), Lumen Technologies (-5.71 Prozent auf 7.60 USD), Micron Technology (-4.29 Prozent auf 231.58 USD), Home Depot (-4.12 Prozent auf 298.80 EUR) und AMD (Advanced Micro Devices) (-3.46 Prozent auf 232.19 USD).
S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 29’160’007 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 3.982 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der S&P 500-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
