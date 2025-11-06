Hold für Vonovia SE-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothäusler wertet den Quartalsbericht neutral. Die erste Prognose für den bereinigten Gewinn im Geschäftsjahr 2026 entspreche den Erwartungen, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar.

Die Vonovia SE-Aktie wies um 13:03 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0.1 Prozent auf 25.25 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 18.81 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Von der Vonovia SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 830’600 Stück gehandelt. Seit Jahresanfang 2025 büsste die Aktie um 13.9 Prozent ein. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.03.2026 erwartet.

