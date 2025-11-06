Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktie unter der Lupe 06.11.2025 13:19:44

Hold für Vonovia SE-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Deutsche Bank AG-Analyst Thomas Rothäusler hat sich das Vonovia SE-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothäusler wertet den Quartalsbericht neutral. Die erste Prognose für den bereinigten Gewinn im Geschäftsjahr 2026 entspreche den Erwartungen, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Vonovia SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Vonovia SE-Aktie wies um 13:03 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0.1 Prozent auf 25.25 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 18.81 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Von der Vonovia SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 830’600 Stück gehandelt. Seit Jahresanfang 2025 büsste die Aktie um 13.9 Prozent ein. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.03.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

