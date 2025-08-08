Henkel vz-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Hold

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel nach Halbjahreszahlen von 79,00 auf 80,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Fulvio Cazzol erwähnte in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass das Absatzwachstum im zweiten Halbjahr wohl zurückkehren werde. Der Volumenrückgang im Konsumgeschäft lasse tendenziell nach. Er hob seine Gewinnschätzung je Aktie für das laufende Jahr um ein Prozent an.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Henkel vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Henkel vz befand sich um 11:42 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0.4 Prozent auf 69.24 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 16.26 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 80’540 Henkel vz-Aktien. Seit Jahresanfang 2025 gab die Aktie um 15.8 Prozent nach. Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen.

