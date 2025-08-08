Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’847 0.0%  SPI 16’549 -0.1%  Dow 43’969 -0.5%  DAX 24’149 -0.2%  Euro 0.9406 0.0%  EStoxx50 5’340 0.2%  Gold 3’401 0.1%  Bitcoin 94’323 -0.4%  Dollar 0.8080 0.2%  Öl 66.8 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Swiss Re12688156Partners Group2460882Rheinmetall345850
Top News
Darum zieht der Dollar zum Euro und Franken an
Trump reklamiert Bitcoin-Rallye für sich - Experten bleiben skeptisch
Bechtle-Aktie kräftig im Plus: Ausblick 2025 trotz deutlichem Gewinnrückgang bestätigt
UBS-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
BELIMO-Aktie ersetzt Temenos im MSCI Global - Aktien leichter
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Hold-Einstufung 08.08.2025 11:58:44

Henkel vz-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Hold

Henkel vz-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Hold

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Fulvio Cazzol hat sich das Henkel vz-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Henkel vz.
79.04 CHF -0.04%
Kaufen Verkaufen

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel nach Halbjahreszahlen von 79,00 auf 80,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Fulvio Cazzol erwähnte in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass das Absatzwachstum im zweiten Halbjahr wohl zurückkehren werde. Der Volumenrückgang im Konsumgeschäft lasse tendenziell nach. Er hob seine Gewinnschätzung je Aktie für das laufende Jahr um ein Prozent an.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Henkel vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Henkel vz befand sich um 11:42 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0.4 Prozent auf 69.24 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 16.26 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 80’540 Henkel vz-Aktien. Seit Jahresanfang 2025 gab die Aktie um 15.8 Prozent nach. Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

Henkel vz-Aktie: RBC Capital Markets gibt Sector Perform-Bewertung bekannt
RBC Capital Markets mit Investmenttipp: Sector Perform-Note für Henkel vz-Aktie
Bernstein Research beurteilt Henkel vz-Aktie mit Market-Perform

Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,Henkel AG & Co. KGaA

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?