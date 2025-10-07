HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
|
07.10.2025 10:42:37
HelloFresh-Aktie nach amtlicher Warnung in USA vor Listerien unter Druck
Eine amtliche Warnung vor einigen in den USA vertriebenen Mahlzeiten von HelloFresh hat am Dienstag den Aktienkurs des Kochboxenversenders auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr gedrückt.
Eine für die Sicherheit von Lebensmitteln zuständige Behörde des US-Landwirtschaftsministeriums hat vor dem Verzehr von "Ready-to-Eat"-Mahlzeiten von HelloFresh gewarnt. Produkte der Plattform FreshRealm könnten demnach mit Listerien kontaminierten Spinat enthalten. Die Plattform hatte die Behörde nach positiven Tests auf das Problem aufmerksam gemacht.
/bek/mis
FRANKFURT (awp international)
Analysen zu HelloFresh
|01.10.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|04.09.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|04.09.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|14.08.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11.06.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|15.05.24
|HelloFresh Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|04.09.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
