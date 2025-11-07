Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
07.11.2025 13:34:44

Heidelberg Materials-Analyse: Heidelberg Materials-Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet

Das Heidelberg Materials-Papier wurde von RBC Capital Markets-Analyst Anthony Codling genauer unter die Lupe genommen.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 220 auf 218 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Baustoffkonzern sei der einzige globale Akteur, der sich auf Dekarbonisierung, Digitalisierung und Automatisierung (DDAA) konzentriere, schrieb Anthony Codling am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Das Unternehmen sei überzeugt davon, dass die operative Effizienz dadurch auf ein neues Niveau gehoben wird und damit auch die Rendite für die Aktionäre steigt. In seinen Schätzungen nahm er gewisse Kürzungen vor nach den Zahlen zum dritten Quartal.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Heidelberg Materials-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:17 Uhr in Grün und gewann 0.5 Prozent auf 197.75 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 10.24 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 63’759 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft. Auf Jahressicht 2025 stieg der Anteilsschein um 68.7 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:08 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:08 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

