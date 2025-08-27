Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kursentwicklung 27.08.2025 18:01:11

Handel in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 mittags steigen

Handel in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 mittags steigen

Am Mittwoch halten sich die Börsianer in New York zurück.

Microchip Technology
57.51 CHF 2.42%
Kaufen Verkaufen

Um 17:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.16 Prozent stärker bei 23’563.79 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0.109 Prozent leichter bei 23’499.67 Punkten, nach 23’525.29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 23’564.96 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23’434.31 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.467 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 23’272.25 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 27.05.2025, den Wert von 21’414.99 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 27.08.2024, den Stand von 19’581.52 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 12.34 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 23’969.27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’542.20 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Atlassian (+ 4.41 Prozent auf 171.50 USD), Workday A (+ 2.19 Prozent auf 227.76 USD), Datadog A (+ 2.17 Prozent auf 129.05 USD), Lululemon Athletica (+ 2.05 Prozent auf 206.68 USD) und CrowdStrike (+ 1.88 Prozent auf 425.44 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen JDcom (-3.51 Prozent auf 30.70 USD), PDD (-2.15 Prozent auf 121.25 USD), Palantir (-2.14 Prozent auf 157.42 USD), Microchip Technology (-1.72 Prozent auf 66.46 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-1.37 Prozent auf 346.54 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 16’163’158 Aktien gehandelt. Mit 3.776 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.22 zu Buche schlagen. Mit 5.78 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

