Kursentwicklung 08.09.2025 17:58:24

Handel in Frankfurt: SDAX liegt letztendlich im Plus

Handel in Frankfurt: SDAX liegt letztendlich im Plus

Heute wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

BVB
3.36 CHF -0.74%
Kaufen Verkaufen

Am Montag verbuchte der SDAX via XETRA zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 1.28 Prozent auf 16’739.25 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 85.686 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.381 Prozent stärker bei 16’591.20 Punkten in den Handel, nach 16’528.30 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 16’591.20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 16’739.68 Einheiten.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 08.08.2025, wurde der SDAX mit 17’394.92 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, einen Stand von 16’989.77 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, wurde der SDAX mit 13’341.04 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 20.54 Prozent aufwärts. Bei 18’206.72 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’183.63 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.62 Prozent auf 26.74 EUR), KSB SE (+ 4.53 Prozent auf 876.00 EUR), DEUTZ (+ 4.08 Prozent auf 9.95 EUR), Kontron (+ 3.90 Prozent auf 25.04 EUR) und Mutares (+ 3.88 Prozent auf 30.80 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen ProSiebenSat1 Media SE (-1.89 Prozent auf 7.51 EUR), Formycon (-1.06 Prozent auf 23.30 EUR), STO SE (-0.96 Prozent auf 123.20 EUR), grenke (-0.85 Prozent auf 16.40 EUR) und Deutsche Beteiligungs (-0.62 Prozent auf 24.05 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2’321’913 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5.272 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 4.50 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.38 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

