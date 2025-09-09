Goldman Sachs Group Inc. gibt Vonovia SE-Aktie Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 42,30 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bewertung der europäischen Immobilienbranche sei auf ein Krisenniveau gefallen, schrieb Jonathan Kownator am Montagabend in seiner Analyse. Dabei hätten sich die Werte von Immobilien in diesem Jahr erholt und in den meisten Märkten herrsche Angebotsmangel bei solidem Mietwachstum. Zudem seien die Bilanzen gesund und Wachstumstrends wie Datenzentren sorgten für enorme Renditen bei Unternehmen, die davon profitierten. In diesem Umfeld seien zunehmende Immobilienübernahmen wenig überraschend. Seine Kursziele sinken aufgrund höherer Kapitalkosten im Schnitt um drei Prozent. Vonovia zählt zu seinen Branchenfavoriten.

Die Aktie notierte um 10:27 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0.9 Prozent auf 26.66 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 53.79 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 276’242 Vonovia SE-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für die Aktie um 9.1 Prozent nach unten. Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

