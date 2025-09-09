Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
|Vonovia SE-Analyse im Blick
|
09.09.2025 10:43:44
Goldman Sachs Group Inc. gibt Vonovia SE-Aktie Buy
Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Jonathan Kownator hat eine umfassende Analyse des Vonovia SE-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 42,30 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bewertung der europäischen Immobilienbranche sei auf ein Krisenniveau gefallen, schrieb Jonathan Kownator am Montagabend in seiner Analyse. Dabei hätten sich die Werte von Immobilien in diesem Jahr erholt und in den meisten Märkten herrsche Angebotsmangel bei solidem Mietwachstum. Zudem seien die Bilanzen gesund und Wachstumstrends wie Datenzentren sorgten für enorme Renditen bei Unternehmen, die davon profitierten. In diesem Umfeld seien zunehmende Immobilienübernahmen wenig überraschend. Seine Kursziele sinken aufgrund höherer Kapitalkosten im Schnitt um drei Prozent. Vonovia zählt zu seinen Branchenfavoriten.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Vonovia SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Aktie notierte um 10:27 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0.9 Prozent auf 26.66 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 53.79 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 276’242 Vonovia SE-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für die Aktie um 9.1 Prozent nach unten. Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
05.09.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt nachmittags (finanzen.ch)
|
04.09.25
|Vonovia nach Kursrutsch im Plus: Wende für die Aktie in Sicht? (finanzen.ch)
|
03.09.25
|DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zum Ende des Dienstagshandels in Rot (finanzen.ch)
|09:52
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.25
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|Vonovia Buy
|Warburg Research
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
|29.08.25
|Schroders: Wie die Schweiz vom Forschungsstandort zum Venture-Champion werden kann
