Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’239 -0.3%  SPI 16’997 -0.2%  Dow 44’938 0.0%  DAX 24’253 -0.1%  Euro 0.9386 0.2%  EStoxx50 5’459 -0.2%  Gold 3’340 -0.2%  Bitcoin 91’626 -0.3%  Dollar 0.8053 0.2%  Öl 67.3 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Siegfried-Aktie unter Druck: Siegfried bleibt trotz geringem Wachstum bei Prognose
BCV-Aktie dennoch freundlich: Waadtländer Kantonalbank erleidet Gewinnrückgang
Volatus-Aktie im Fokus: Volatus Aerospace meldet gestiegene Umsätze und schmälert die Verluste
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
Prosus übertrifft eigene Gewinnerwartungen - Aktie verliert dennoch
Suche...

Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1

47.45
CHF
-4.51
CHF
-8.68 %
25.06.2019
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.08.2025 09:31:11

Vonovia SE Buy

Vonovia
26.96 CHF 1.46%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Aktienkurs des Immobilienkonzerns hinke den guten Geschäftsaussichten hinterher, schrieb Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Seine Schätzung für das bereinigte Vorsteuerergebnis 2025 liege nahe am oberen Ende der erhöhten Unternehmenszielspanne./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
41.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28.01 € 		Abst. Kursziel*:
46.38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47.06%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vonovia SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Vonovia SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:31 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:49 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.08.25 Vonovia Buy Warburg Research
07.08.25 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
06.08.25 Vonovia Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Vonovia SE 47.45 -8.68% Vonovia SE