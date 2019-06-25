|Kurse + Charts + Realtime
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
21.08.2025 09:31:11
Vonovia SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Aktienkurs des Immobilienkonzerns hinke den guten Geschäftsaussichten hinterher, schrieb Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Seine Schätzung für das bereinigte Vorsteuerergebnis 2025 liege nahe am oberen Ende der erhöhten Unternehmenszielspanne./rob/gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28.01 €
|
Abst. Kursziel*:
46.38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.06%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vonovia SE
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|47.45
|-8.68%
