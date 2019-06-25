Vonovia 26.96 CHF 1.46% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Aktienkurs des Immobilienkonzerns hinke den guten Geschäftsaussichten hinterher, schrieb Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Seine Schätzung für das bereinigte Vorsteuerergebnis 2025 liege nahe am oberen Ende der erhöhten Unternehmenszielspanne./rob/gl/edh;

