Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
47.45CHF
-4.51CHF
-8.68 %
25.06.2019
SWX
23.09.2025 10:59:03
Vonovia SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Buy" belassen. Unternehmenschef Rolf Buch habe die mittelfristigen Ziele bestätigt, schrieb Kai Klose nach einer Berenberg-Konferenz vom Montag./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.29 €
|
Abst. Kursziel*:
55.95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55.78%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vonovia SE
Analysen zu Vonovia SE
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|47.45
|-8.68%
