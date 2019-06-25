Vonovia 24.65 CHF -0.95% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Buy" belassen. Unternehmenschef Rolf Buch habe die mittelfristigen Ziele bestätigt, schrieb Kai Klose nach einer Berenberg-Konferenz vom Montag./ag/mf;

