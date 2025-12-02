Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt im Plus

Am Dienstag steht der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0.74 Prozent im Plus bei 25’529.37 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.422 Prozent auf 25’449.87 Punkte an der Kurstafel, nach 25’342.85 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 25’369.36 Punkte, das Tageshoch hingegen 25’622.58 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Wert von 25’858.13 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 02.09.2025, einen Stand von 23’231.11 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 02.12.2024, bei 21’164.60 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 21.71 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26’182.10 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intel (+ 7.35 Prozent auf 42.95 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7.10 Prozent auf 183.59 USD), NXP Semiconductors (+ 6.36 Prozent auf 212.18 USD), AppLovin (+ 5.62 Prozent auf 658.65 USD) und Booking (+ 5.07 Prozent auf 5’139.67 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Kraft Heinz Company (-2.74 Prozent auf 24.68 USD), Baker Hughes (-1.99 Prozent auf 49.16 USD), PepsiCo (-1.87 Prozent auf 146.72 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-1.79 Prozent auf 215.83 USD) und Dollar Tree (-1.76 Prozent auf 107.96 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 23’403’723 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.704 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.36 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

