Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’890 0.3%  SPI 17’706 0.3%  Dow 47’457 0.4%  DAX 23’711 0.5%  Euro 0.9335 0.0%  EStoxx50 5’686 0.3%  Gold 4’198 -0.8%  Bitcoin 74’044 6.6%  Dollar 0.8038 -0.1%  Öl 62.7 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Idorsia36346343Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Holcim1221405Swiss Re12688156
Top News
Nestlé-Aktie: Peter Brabeck-Letmathe tritt bei Nestlé als Präsident Emeritus ab
HIAG-Aktie: Vizepräsident Balz Halter tritt 2026 ab
Alternative zu NVIDIA-Investment? - Deshalb könnte sich der SoundHound AI-Aktienkurs bis 2026 verdoppeln
Webinar: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
Diese Dividenden-Aktie könnte 2026 zu einer kräftigen Kurserholung ansetzen
Suche...
eToro entdecken

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’553.87
Pkt
211.02
Pkt
0.83 %
20:14:25
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

NASDAQ 100-Performance im Fokus 02.12.2025 20:03:56

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt im Plus

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt im Plus

Der NASDAQ 100 performt am Dienstagnachmittag positiv.

Am Dienstag steht der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0.74 Prozent im Plus bei 25’529.37 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.422 Prozent auf 25’449.87 Punkte an der Kurstafel, nach 25’342.85 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 25’369.36 Punkte, das Tageshoch hingegen 25’622.58 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Wert von 25’858.13 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 02.09.2025, einen Stand von 23’231.11 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 02.12.2024, bei 21’164.60 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 21.71 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26’182.10 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intel (+ 7.35 Prozent auf 42.95 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7.10 Prozent auf 183.59 USD), NXP Semiconductors (+ 6.36 Prozent auf 212.18 USD), AppLovin (+ 5.62 Prozent auf 658.65 USD) und Booking (+ 5.07 Prozent auf 5’139.67 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Kraft Heinz Company (-2.74 Prozent auf 24.68 USD), Baker Hughes (-1.99 Prozent auf 49.16 USD), PepsiCo (-1.87 Prozent auf 146.72 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-1.79 Prozent auf 215.83 USD) und Dollar Tree (-1.76 Prozent auf 107.96 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 23’403’723 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.704 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.36 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Inside Trading & Investment

14:49 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Bayerische Motoren Werke AG
14:19 SGS stärkt Wachstum durch Akquisition
10:44 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Logitech, Nestlé
10:28 SMI bleibt auf Kurs
07:12 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Weiter aufwärts
26.11.25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 12’890.25 02.12.2025 17:30:27
Long 10’692.13 8.57 3SSMJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bayer-Aktie schnellt hoch: Bayer erhält wichtige Rückendeckung im Glyphosat-Verfahren
Jahresendrally noch möglich? Darum befindet sich die TKMS-Aktie im Abwärtstrend
Kursrückgang am Kryptomarkt belastet Strategy-Aktie - Kommt es zum Zwangsverkauf von Bitcoin?
Kryptomarkt erholt sich nach Einbruch: Bitcoin erobert 92'000-Dollar-Marke zurück
Swissquote-Aktie knickt ein: Postfinance verkauft Paket von 3,5 Prozent
Aktien von Moderna und BioNTech im Fokus: FDA plant wohl strengere Zulassungsregeln für Impfstoffe
Nestlé-Aktie gibt nach: Offenbar Verkauf von Blue Bottle Coffee geprüft
Bitcoin Supply Shock 2025: Ist eine Angebotsverknappung realistisch?
Analysten sehen für Roche-Aktie schwarz

Top-Rankings

Auf diese Aktien setzte Bill Ackman im dritten Quartal 2025
Depot aufgedeckt
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
So hat Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert
Burrys Portfolio in Q3 2025
Bildquelle: Jim Spellman/WireImage/Getty Images
Rohstoffe im November 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 25’554.86 0.84%

finanzen.net News

Datum Titel
20:07 EU einigt sich auf gemeinsame Anti-Korruptionsgesetze
19:59 WDH: Deutscher Mittelstand schickt Brandbrief an Bas
19:57 Rentenpaket/Meldeschluss am Mittag: Abweichler sollen Farbe bekennen
19:36 Aktien New York: Erholungsversuch geht weiter nach kurzer Vortagsschwäche
19:33 ROUNDUP 2: Putin vor Ukraine-Verhandlungen mit Verbalattacke gegen Europa
19:27 GNW-News: eXp Realty expandiert in zwei neue europäische Märkte und plant einen dritten, was ein bedeutendes Jahr des globalen Wachstums markiert
19:23 US-Verteidigungsminister Hegseth kündigt weitere Angriffe auf 'Drogenboote' an
19:01 GNW-News: Orbus Software ernennt Steve Fulton zum Chief Executive Officer
19:56 Erholungsversuch der Merck KGaA-Aktie geht weiter - Sinneswandel bei Exane
18:53 STICHWORT: Weiterer Rentenfahrplan in Bundestag und Bundesrat