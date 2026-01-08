Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'324 0.0%  SPI 18'384 0.2%  Dow 48'996 -0.9%  DAX 25'122 0.9%  Euro 0.9312 0.0%  EStoxx50 5'924 -0.1%  Gold 4'433 -0.5%  Bitcoin 71'750 -1.5%  Dollar 0.7972 -0.1%  Öl 60.2 -0.3% 
Geändert am: 08.01.2026 08:01:07

SMI und DAX etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen am Donnerstag in Rot

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Donnerstag zu Verlusten. An den Märkten in Fernost geht es abwärts.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt tendiert am Donnerstag zu Abgaben.

Der SMI zeigt sich gemäss vorbörslicher Indikationen mit einem roten Vorzeichen.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex.

Mit einer Konsolidierung an den europäischen Börsen rechnen Händler. Die Vorgaben aus Asien sind uneinheitlich bis negativ, auch an den US-Börsen ging es am Vorabend leicht abwärts. Während die Wall Street die Konsequenzen aus der US-Beschlagnahmung eines unter russischer Flagge fahrenden Schiffs noch herunterspielte, weckt dies in Asien Sorgen vor einer Konfrontation. Dort springen Rüstungswerte nach oben.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich am Donnerstag zurückhalten.

Der DAX wird rund eine Stunde vor Handelsstart mit leichten Verlusten erwartet.

Der DAX dürfte am Donnerstag nach seinem Vortagssprung über die 25'000 Punkte wieder ein paar Punkte abgeben. Trotzdem dürfte er die runde Tausendermarke noch behaupten. Am Mittwoch war er mit 25'122 Punkten an seinem Rekordhoch aus dem Handel gegangen.

Einmal mehr orientiert sich der deutsche Aktienhandel mit seinen Abgaben an den New Yorker Börsen, die am Vorabend nach den anfänglichen Rekorden der Leitindizes Dow Jones und S&P 500 unter Druck geraten waren. Laut der Commerzbank verarbeiteten die Anleger dabei Äusserungen von US-Präsident Trump, die sich verändernden geopolitischen Risiken und die neuesten Daten vom Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.

Der Dow Jones etwas höher in den Tag. Nachdem er kurz nach Handelsstart ein neues Allzeithoch bei 49'621,43 Punkten erreichen konnte, drehte er jedoch in die Verlustzone und ging schliesslich 0,94 Prozent tiefer bei 48'996,08 Punkten in den Feierabend.
Der NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung knapp im Minus, konnte im weiteren Verlauf jedoch Gewinne verzeichnen und beendete die Sitzung 0,16 Prozent fester bei 23'584,27 Zählern.

Der Staub nach dem Angriff der USA auf Venezuela und die Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro am Wochenende lege sich, auch da der erwartete Rückenwind nun zunehmend klarer werde, erklärte Investmentstrategin Emma Wall vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown .

So hatte das Geschehen Erwartungen an weiter sinkende Ölpreise geweckt, die die Inflation dämpfen und Notenbanken wie der US-amerikanischen Fed Spielraum für weitere Leitzinssenkungen geben würden. Diese wären tendenziell positiv für die Wirtschaft.

Mittlerweile rückten aber andere potenzielle geopolitische Krisenherde in den Blick. Allen voran aktuell das aggressive Gebaren der USA im Streit um das zum Königreich Dänemark gehörende, rohstoffreiche Grönland. So schloss das Weisse Haus einen Militäreinsatz ausdrücklich nicht aus, während US-Aussenminister Marco Rubio Berichten zufolge von einem Kauf der autonomen Arktisinsel spricht. Die US-Regierung hatte ihre Drohungen in der Sache zuletzt massiv verstärkt - sehr zum Ärger der europäischen Nato-Partner.

Neben der Geopolitik schauen Anleger auf US-Wirtschaftsdaten. Vorbörslich legte der Arbeitsmarktdienstleister ADP aktuelle Beschäftigungszahlen vor. Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft der USA stieg Ende des vergangenen Jahres zwar etwas weniger als erwartet, im November war die Beschäftigtenzahl indes weniger gesunken als zunächst ermittelt.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Donnerstag eine Spur tiefer.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zwischenzeitlich 1,66 Prozent schwächer bei 51'097,44 Punkten.

Der Shanghai Composite zeigt sich derweil mit Abgaben von 0,36 Prozent auf 4'071,02 Zähler.

Deutlicher abwärts geht es in Hongkong: Der Hang Seng verliert zeitweise 1,73 Prozent auf 26'001,34 Stellen.

Ohne einheitliche Richtung zeigen sich die Börsen in Ostasien am Donnerstag. Nach Vorgaben der Wall Street, die nicht viel hergeben, geht es mit dem japanischen Nikkei-225-Index im Zuge weiterer Gewinnmitnahmen nach dem fulminanten Wochenstart weiter nach unten. Dazu kommt die jüngst weiter eskalierte Spannung zwischen Japan und China als Stimmungsdämpfer.

Nachdem China zunächst Kontrollen von Exporten von Gütern nach Japan verhängt hat, ist inzwischen die Untersuchung bestimmter Importe aus Japan eingeleitet worden, konkret im Hinblick auf die Chemikalie Dichlorosilan, die vor allem in der Halbleiterindustrie verwendet wird.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
08.01.26 Arbeitsentgelte (Jahr)
08.01.26 Ausländische Investitionen in japanische Aktien
08.01.26 Foreign Bond Investment
08.01.26 Ausländische Investitionen in japanische Aktien
08.01.26 Investitionen in ausländische Anleihen
08.01.26 Exports (MoM)
08.01.26 Trade Balance (MoM)
08.01.26 Imports (MoM)
08.01.26 Devisenreserven
08.01.26 Verbrauchervertrauen-Index
08.01.26 Verbraucherausgaben
08.01.26 Werkzeugmaschinenbestellungen (Jahr)
08.01.26 Brutto Gold- und Währungsreserven
08.01.26 Netto $Gold- und Währungsreserven
08.01.26 Werksaufträge n.s.a. (Jahr)
08.01.26 Halifax Immobilienpreise (Monat)
08.01.26 Produktionsertrag
08.01.26 Halifax Immobilienpreise (3M/Jahr)
08.01.26 Arbeitslosenquote
08.01.26 Werkaufträge s.a. (Monat)
08.01.26 Kern-Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
08.01.26 Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
08.01.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
08.01.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
08.01.26 Exporte, EUR
08.01.26 Handelsbilanz EUR
08.01.26 Leistungsbilanz
08.01.26 Importe, EUR
08.01.26 Industrieproduktion (im Jahresvergleich)
08.01.26 Bauproduktion ( Jahr )
08.01.26 EZB-Mitglied De Guindos spricht
08.01.26 Arbeitslosenqoute
08.01.26 Auktion 3-jähriger Staatsanleihen
08.01.26 Auktion 10-jähriger Obligaciones
08.01.26 Auktion 5-jähriger Staatsanleihen
08.01.26 Auktion 10-jähriger Staatsanleihen
08.01.26 Wirtschaftliches Vertrauen
08.01.26 Industrievertrauen
08.01.26 Stimmung im Dienstleistungssektor
08.01.26 Arbeitslosenquote
08.01.26 Verbrauchervertrauen
08.01.26 Geschäftsklimaindex
08.01.26 Producer Price Index (MoM)
08.01.26 Erzeugerpreisindex (Jahr)
08.01.26 Verbraucherpreisindex - Kernrate ( Monat )
08.01.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
08.01.26 Produktionsindex Herstellung ( Jahr )
08.01.26 Handelsdefizit - RBI
08.01.26 Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr)
08.01.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
08.01.26 Gesamtverkäufe von Neufahrzeugen
08.01.26 Industrieproduktion ( Jahr )
08.01.26 Industrieertrag (im Monatsvergleich)
08.01.26 Unbereinigte Inflationsrate
08.01.26 12-monatige Inflation
08.01.26 Kerninflation
08.01.26 Challenger-Stellenabbau
08.01.26 Zentralbankreserven USD
08.01.26 Exporte
08.01.26 Importe
08.01.26 Lohnstückkosten
08.01.26 Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft
08.01.26 Internationaler Warenhandel
08.01.26 Warenhandelsbilanz
08.01.26 Handelsbilanz
08.01.26 Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
08.01.26 Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
08.01.26 Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt)
08.01.26 Kassenbestand des Finanzministeriums
08.01.26 Großhandelsinventare
08.01.26 Sitzungsprotokoll der Banxico
08.01.26 EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes
08.01.26 Auktion 4-wöchiger Treasury Bills
08.01.26 Handelsbilanz
08.01.26 Indutrieertrag, nicht saisonbereinigt (im Monatsvergleich)
08.01.26 Verbraucherkredit

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.0790 0.0013
1.64

