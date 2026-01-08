SMI und DAX etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen am Donnerstag in Rot

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt tendiert am Donnerstag zu Abgaben.

Der SMI zeigt sich gemäss vorbörslicher Indikationen mit einem roten Vorzeichen.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex.

Mit einer Konsolidierung an den europäischen Börsen rechnen Händler. Die Vorgaben aus Asien sind uneinheitlich bis negativ, auch an den US-Börsen ging es am Vorabend leicht abwärts. Während die Wall Street die Konsequenzen aus der US-Beschlagnahmung eines unter russischer Flagge fahrenden Schiffs noch herunterspielte, weckt dies in Asien Sorgen vor einer Konfrontation. Dort springen Rüstungswerte nach oben.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich am Donnerstag zurückhalten.

Der DAX wird rund eine Stunde vor Handelsstart mit leichten Verlusten erwartet.

Der DAX dürfte am Donnerstag nach seinem Vortagssprung über die 25'000 Punkte wieder ein paar Punkte abgeben. Trotzdem dürfte er die runde Tausendermarke noch behaupten. Am Mittwoch war er mit 25'122 Punkten an seinem Rekordhoch aus dem Handel gegangen.

Einmal mehr orientiert sich der deutsche Aktienhandel mit seinen Abgaben an den New Yorker Börsen, die am Vorabend nach den anfänglichen Rekorden der Leitindizes Dow Jones und S&P 500 unter Druck geraten waren. Laut der Commerzbank verarbeiteten die Anleger dabei Äusserungen von US-Präsident Trump, die sich verändernden geopolitischen Risiken und die neuesten Daten vom Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.

Der Dow Jones etwas höher in den Tag. Nachdem er kurz nach Handelsstart ein neues Allzeithoch bei 49'621,43 Punkten erreichen konnte, drehte er jedoch in die Verlustzone und ging schliesslich 0,94 Prozent tiefer bei 48'996,08 Punkten in den Feierabend.

Der NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung knapp im Minus, konnte im weiteren Verlauf jedoch Gewinne verzeichnen und beendete die Sitzung 0,16 Prozent fester bei 23'584,27 Zählern.

Der Staub nach dem Angriff der USA auf Venezuela und die Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro am Wochenende lege sich, auch da der erwartete Rückenwind nun zunehmend klarer werde, erklärte Investmentstrategin Emma Wall vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown .

So hatte das Geschehen Erwartungen an weiter sinkende Ölpreise geweckt, die die Inflation dämpfen und Notenbanken wie der US-amerikanischen Fed Spielraum für weitere Leitzinssenkungen geben würden. Diese wären tendenziell positiv für die Wirtschaft.

Mittlerweile rückten aber andere potenzielle geopolitische Krisenherde in den Blick. Allen voran aktuell das aggressive Gebaren der USA im Streit um das zum Königreich Dänemark gehörende, rohstoffreiche Grönland. So schloss das Weisse Haus einen Militäreinsatz ausdrücklich nicht aus, während US-Aussenminister Marco Rubio Berichten zufolge von einem Kauf der autonomen Arktisinsel spricht. Die US-Regierung hatte ihre Drohungen in der Sache zuletzt massiv verstärkt - sehr zum Ärger der europäischen Nato-Partner.

Neben der Geopolitik schauen Anleger auf US-Wirtschaftsdaten. Vorbörslich legte der Arbeitsmarktdienstleister ADP aktuelle Beschäftigungszahlen vor. Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft der USA stieg Ende des vergangenen Jahres zwar etwas weniger als erwartet, im November war die Beschäftigtenzahl indes weniger gesunken als zunächst ermittelt.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Donnerstag eine Spur tiefer.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zwischenzeitlich 1,66 Prozent schwächer bei 51'097,44 Punkten.

Der Shanghai Composite zeigt sich derweil mit Abgaben von 0,36 Prozent auf 4'071,02 Zähler.

Deutlicher abwärts geht es in Hongkong: Der Hang Seng verliert zeitweise 1,73 Prozent auf 26'001,34 Stellen.

Ohne einheitliche Richtung zeigen sich die Börsen in Ostasien am Donnerstag. Nach Vorgaben der Wall Street, die nicht viel hergeben, geht es mit dem japanischen Nikkei-225-Index im Zuge weiterer Gewinnmitnahmen nach dem fulminanten Wochenstart weiter nach unten. Dazu kommt die jüngst weiter eskalierte Spannung zwischen Japan und China als Stimmungsdämpfer.

Nachdem China zunächst Kontrollen von Exporten von Gütern nach Japan verhängt hat, ist inzwischen die Untersuchung bestimmter Importe aus Japan eingeleitet worden, konkret im Hinblick auf die Chemikalie Dichlorosilan, die vor allem in der Halbleiterindustrie verwendet wird.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires