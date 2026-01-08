Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Erstmals seit 2019: Alphabet-Aktie überholt Apple bei der Marktkapitalisierung und jagt nun NVIDIA
FintechWerx-Aktie: Starke Volatilität - Verluste und Vision im Fokus
NVIDIA-Aktie im Blick: Neue Vorgaben für chinesische Bestellungen des H200-Chips
D-Wave Quantum-Aktie schwächelt dennoch: Übernahme von Quantum Circuits setzt neuen Meilenstein
Henkel-Aktie im Blick: Konzern prüft möglichen Zukauf in den USA
Krypto-Bestände 08.01.2026 17:04:00

MSCI entscheidet: Strategy-Aktie und andere DATCOs bleiben vorerst im Index

MSCI entscheidet: Strategy-Aktie und andere DATCOs bleiben vorerst im Index

Der MSCI hat über die Index-Zukunft von Unternehmen mit grossen Bitcoin-Beständen entschieden. Was das für Strategy und andere Krypto-Treasury-Firmen bedeutet.

• MSCI hat über die Zukunft von Krypto-Treasury-Unternehmen entschieden
• Vorerst kein Index-Ausschluss geplant
• Bewertung von DATCOs soll zu späterem Zeitpunkt erfolgen
Der Indexanbieter MSCI hat über Zukunft von Unternehmen mit umfangreichen Bitcoin-Beständen in seinen Indizes entschieden. Hintergrund war eine Konsultation, die MSCI im Oktober 2025 gestartet hat. Wie aus der offiziellen MSCI-Ankündigung hervorging, sah der Vorschlag vor, Unternehmen aus den MSCI Global Investable Market Indizes auszuschliessen, deren digitale Vermögenswerte mindestens 50 Prozent der Gesamtaktiva ausmachen. MSCI begründete die Überprüfung damit, dass einige Marktteilnehmer argumentieren, solche Unternehmen wiesen Eigenschaften auf, die eher Investmentfonds ähneln - welche derzeit nicht für eine Index-Aufnahme in Frage kommen.

MSCI vs. Strategy & Co.

Michael Saylor gründete 1989 gemeinsam mit Sanju Bansal und Thomas Spahr das Softwareunternehmen MicroStrategy. Im Jahr 2020 wandelte er das Unternehmen in ein auf Bitcoin fokussiertes Digital Asset Treasury (DAT)-Unternehmen um - also eine Firma, die Kryptowährungen ähnlich wie Bargeld in ihrer Bilanz hält. Strategy, wie das Unternehmen heute heisst, gilt mit 673'783 Bitcoin als grösster institutioneller Bitcoin-Halter weltweit.

Das Unternehmen bewertet sich über den sogenannten Markt-Nettovermögenswert (mNAV), der den Marktwert pro Aktie mit dem Bitcoin-Wert je Aktie vergleicht, wie The Street erklärt. In Phasen steigender Bitcoin-Kurse notierte der mNAV deutlich über 1 - die Aktie wurde also mit Aufschlag gehandelt. Seit dem Kursrückgang von Bitcoin im vierten Quartal 2025 liegt der mNAV nur noch bei etwa 1,02, die Aktie wird damit nahezu zum inneren Wert ihrer Bitcoin-Bestände gehandelt.

Diese Entwicklung führte auch zu Skepsis bei traditionellen Finanzakteuren. MSCI erwog deshalb, Unternehmen wie Strategy aus seinen Aktienindizes zu entfernen.

Saylor reagierte mit einem offiziellen Schreiben an MSCI, in dem er den Ausschlussvorschlag als "diskriminierend, willkürlich und nicht durchführbar" kritisierte. Strategy argumentierte, es handle sich um ein operatives Unternehmen, das Bitcoin aktiv zur Renditesteigerung einsetze - vergleichbar mit Branchen wie Öl, Gold oder Immobilien, die ebenfalls auf einzelne Anlageformen fokussiert seien.

DATCOs-Ausschluss vorerst abgeblasen

Der Vorschlag, DATCOs aus globalen Benchmarks auszuschliessen, hatte demnach für Unruhe gesorgt, wie Reuters berichtet.
Nach der Kritik von betroffenen Firmen und Marktbeobachtern nahm MSCI jedoch Abstand von dem Plan. Analyst Owen Lau (Clear Street) sprach von einer "Beseitigung eines kurzfristigen technischen Risikos" für börsennotierte Krypto-Unternehmen.

Am 6. Januar 2026 gab MSCI schliesslich bekannt, dass DAT-Unternehmen wie Strategy vorerst nicht aus den Indizes ausgeschlossen werden. In einem entsprechenden X-Post erklärt das Unternehmen rund um Saylor: "MSCI hat bestätigt, dass Digital Asset Treasury Companies auch bei der Überprüfung im Februar 2026 in den MSCI-Indizes verbleiben werden. Ein starkes Ergebnis für eine neutrale Indexierung und die wirtschaftliche Realität. Vielen Dank an unsere Investoren und die $BTC-Community."

Laut JonesTrading-Chefstratege Mike O’Rourke plant MSCI jedoch, die Bewertung solcher Firmen im Rahmen einer späteren Konsultation erneut zu prüfen - ein möglicher Ausschluss könnte also zu einem späteren Zeitpunkt wieder Thema werden, so Reuters weiter.

"MSCI beabsichtigt jedoch, eine breitere Konsultation zur Behandlung von nicht operativen Unternehmen im Allgemeinen durchzuführen. Diese umfassendere Überprüfung soll die Konsistenz und die fortgesetzte Übereinstimmung mit den Gesamtzielen der MSCI-Indizes sicherstellen, die darauf abzielen, die Performance von operativen Unternehmen zu messen und Unternehmen auszuschliessen, deren Hauptaktivitäten investitionsorientierter Natur sind", heisst es in der Bekanntmachung von MSCI.

Krypto-Aktie im Blick

Nachdem das Delisting von Krypto-Treasury-Unternehmen vorerst abgesagt wurde, ging es für die Papiere von Strategy klar aufwärts. Am Mittwoch schloss die Aktie den NASDAQ-Handel 2,44 Prozent höher bei 161,83 US-Dollar ab. Im Tageshoch ging es sogar bis auf 170,16 US-Dollar aufwärts. Diese Begeisterung scheint am Markt anzuhalten. Am heutigen Donnerstag geht es im NASDAQ-Handel zeitweise um 1,49 Prozent aufwärts auf 164,36 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie im Blick: Neue Vorgaben für chinesische Bestellungen des H200-Chips

Bildquelle: Strategy
Devisen in diesem Artikel

BTC/USD 90’600.2096 -662.0964
-0.73

