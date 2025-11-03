Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kursverlauf 03.11.2025 18:01:41

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 bewegt sich mittags im Plus

Für den NASDAQ 100 geht es aktuell aufwärts.

IDEXX Laboratories
573.40 CHF 12.11%
Kaufen Verkaufen

Um 17:59 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.52 Prozent aufwärts auf 25’992.05 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.990 Prozent auf 26’114.11 Punkte an der Kurstafel, nach 25’858.13 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25’887.88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 26’132.87 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 03.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24’785.52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 22’763.31 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 20’033.14 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 23.92 Prozent. Bei 26’182.10 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16’542.20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit IDEXX Laboratories (+ 12.30 Prozent auf 706.92 USD), Micron Technology (+ 4.91 Prozent auf 234.75 USD), Amazon (+ 4.52 Prozent auf 255.27 USD), DexCom (+ 4.11 Prozent auf 60.62 USD) und Tesla (+ 2.78 Prozent auf 469.23 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Charter A (-6.55 Prozent auf 218.52 USD), O Reilly Automotive (-3.64 Prozent auf 91.00 USD), Lululemon Athletica (-3.40 Prozent auf 164.75 USD), Comcast (-3.09 Prozent auf 26.98 USD) und Old Dominion Freight Line (-3.08 Prozent auf 136.09 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Amazon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 13’998’269 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.265 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.47 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

