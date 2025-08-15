Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’066 0.5%  SPI 16’759 0.4%  Dow 44’911 0.0%  DAX 24’441 0.3%  Euro 0.9414 0.0%  EStoxx50 5’449 0.3%  Gold 3’339 0.1%  Bitcoin 95’897 0.2%  Dollar 0.8058 -0.3%  Öl 66.5 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Swiss Re12688156Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Top News
Aktien von Mercedes-Benz, BMW und VW gesucht: IG Metall fordert von Auto-Aktionären Abstriche bei den Dividenden
Bullish-Aktie weiter im Aufwärtstrend: Bullish-Gründer nach starkem IPO mit Milliardenvermögen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Intel-Aktie zieht an: US-Regierung zieht offenbar Einstieg bei Intel in Betracht
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT in Rot: Das steckt dahinter
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

TecDAX-Entwicklung 15.08.2025 12:26:36

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag mit Zuschlägen

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag mit Zuschlägen

Der TecDAX performt heute positiv.

AIXTRON
12.68 CHF -17.49%
Kaufen Verkaufen

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0.24 Prozent stärker bei 3’780.62 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 619.642 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.417 Prozent auf 3’787.26 Punkte an der Kurstafel, nach 3’771.54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’778.65 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’793.78 Zählern.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 0.096 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 15.07.2025, bei 3’902.70 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’819.66 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.08.2024, wurde der TecDAX auf 3’340.10 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 10.01 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3’994.94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’010.36 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Nagarro SE (+ 1.66 Prozent auf 52.00 EUR), IONOS (+ 1.16 Prozent auf 39.25 EUR), SMA Solar (+ 0.86 Prozent auf 21.20 EUR), Infineon (+ 0.66 Prozent auf 36.86 EUR) und United Internet (+ 0.64 Prozent auf 25.34 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2.53 Prozent auf 27.70 EUR), EVOTEC SE (-1.78 Prozent auf 6.39 EUR), AIXTRON SE (-1.73 Prozent auf 13.33 EUR), Nemetschek SE (-0.48 Prozent auf 124.50 EUR) und Elmos Semiconductor (-0.46 Prozent auf 87.10 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1’340’452 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 279.096 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

2025 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag