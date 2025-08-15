Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag mit Zuschlägen

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0.24 Prozent stärker bei 3’780.62 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 619.642 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.417 Prozent auf 3’787.26 Punkte an der Kurstafel, nach 3’771.54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’778.65 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’793.78 Zählern.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 0.096 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 15.07.2025, bei 3’902.70 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’819.66 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.08.2024, wurde der TecDAX auf 3’340.10 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 10.01 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3’994.94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’010.36 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Nagarro SE (+ 1.66 Prozent auf 52.00 EUR), IONOS (+ 1.16 Prozent auf 39.25 EUR), SMA Solar (+ 0.86 Prozent auf 21.20 EUR), Infineon (+ 0.66 Prozent auf 36.86 EUR) und United Internet (+ 0.64 Prozent auf 25.34 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2.53 Prozent auf 27.70 EUR), EVOTEC SE (-1.78 Prozent auf 6.39 EUR), AIXTRON SE (-1.73 Prozent auf 13.33 EUR), Nemetschek SE (-0.48 Prozent auf 124.50 EUR) und Elmos Semiconductor (-0.46 Prozent auf 87.10 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1’340’452 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 279.096 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

2025 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch