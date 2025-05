Nagarro 59.30 EUR -0.34% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nagarro von 135 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den jüngsten Unsicherheiten um den verspätet veröffentlichten Jahresbericht sowie den Wechsel des Bilanzprüfers richte sich der Fokus wieder auf die operative Entwicklung des IT-Dienstleisters, schrieb Andreas Wolf in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Trotz des schwachen ersten Quartals sei der Jahresausblick bestätigt worden. Wolf senkte in Reaktion darauf seine kurz- sowie langfristigen Schätzungen. Er verschob zudem den Bewertungszeitraum für die Aktie weiter in die Zukunft./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.