|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
15.08.2025 10:18:59
Nagarro SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Nagarro nach Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Angesichts des aktuellen Konjunkturumfeldes habe der IT-Konzern eine solide Umsatzentwicklung verzeichnet, schrieb Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sieht seine Gesamtjahreserwartungen untermauert./rob/mis/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nagarro SE Buy
|
Unternehmen:
Nagarro SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
51.40 €
|
Abst. Kursziel*:
75.10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
52.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
73.08%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nagarro SE
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09:28
|TecDAX aktuell: TecDAX notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
14.08.25