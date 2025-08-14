Nagarro 50.70 EUR -3.43% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Der schwache US-Dollar laste schwer auf der Profitabilität des IT-Dienstleisters, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter dem Strich habe dies das operative Ergebnis (Ebitda) mit 18 Millionen Euro belastet./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 04:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 04:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



