14.08.2025 10:58:06
Nagarro SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Der schwache US-Dollar laste schwer auf der Profitabilität des IT-Dienstleisters, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter dem Strich habe dies das operative Ergebnis (Ebitda) mit 18 Millionen Euro belastet./rob/bek/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 04:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 04:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nagarro SE Buy
Unternehmen:
Nagarro SE
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
93.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
53.45 €
Abst. Kursziel*:
73.99%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
50.70 €
Abst. Kursziel aktuell:
83.43%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse