Nagarro SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nagarro von 93 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der langen Underperformance der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Staatsinvestitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. In Deutschland setzen sie vor allem auf Befesa, Fuchs, PVA Tepla, Sixt sowie Bechtle und Cancom. Bei Nagarro passte sie ihre Schätzungen an die korrigierten Jahresziele an./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nagarro SE Buy
|
Unternehmen:
Nagarro SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
76.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
51.75 €
|
Abst. Kursziel*:
46.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
52.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.15%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
