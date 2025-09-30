Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Gebrauchtwagen 30.09.2025 13:27:00

AUTO1-Aktie gewinnt: Autohero erweitert Standorte - Drei neue Produktionszentren

Der Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat drei neue Produktionszentren in Italien, Österreich bzw. den Niederlanden eröffnet.

Dort werden künftig zusätzliche Gebrauchtwagen für Autohero, die Endverbrauchermarke der Gruppe, aufbereitet, wie der MDAX-Konzern mitteilte. AUTO1 trägt damit der steigenden Kundennachfrage Rechnung.

Die gesamte Produktionskapazität für das Retail-Geschäft liegt damit bei 248.400 Fahrzeugen pro Jahr bei voller Auslastung, das entspricht einem Anstieg von 38 Prozent gegenüber zuvor 179.900 Fahrzeugen pro Jahr. Aktuell werden bereits mehr als 95 Prozent aller Autohero-Fahrzeuge in eigenen Produktionszentren aufbereitet.

Der Standort in Dordrecht in den Niederlanden habe den Betrieb bereits aufgenommen. Die Inbetriebnahme der Produktionszentren im österreichischen Wolkersdorf in und Patrica in Italien ist für Ende 2025 geplant. Das Zentrum in Wolkersdorf ersetzt das bestehende Aufbereitungszentrum in Wien und erhöht der Mitteilung zufolge die Produktionskapazitäten der Gruppe in Österreich erheblich. Die Zahl der Produktionszentren in ganz Europa liegt damit bei zwölf.

Die neuen Produktionszentren haben keinen Einfluss auf den finanziellen Ausblick der AUTO1 Group.

Die AUTO1-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 3,62 Prozent auf 29,20 Euro.

DOW JONES

Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

