SMI 12'186 0.8%  SPI 16'874 0.8%  Dow 45'296 -0.6%  DAX 23'692 0.9%  Euro 0.9365 0.0%  EStoxx50 5'340 0.9%  Gold 3'539 0.1%  Bitcoin 89'569 0.0%  Dollar 0.8040 -0.1%  Öl 67.9 -1.7% 
Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

Index-Bewegung 03.09.2025 12:26:39

Freundlicher Handel: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittag

Das macht der Euro STOXX 50 am Mittag.

Allianz
329.96 CHF -0.87%
Am Mittwoch bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 0.88 Prozent höher bei 5’337.72 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4.493 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.394 Prozent auf 5’311.89 Punkte an der Kurstafel, nach 5’291.04 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5’339.75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’304.98 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0.256 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’165.60 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 03.06.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’375.70 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4’912.52 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 8.54 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 5’568.19 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’540.22 Punkte.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit adidas (+ 4.08 Prozent auf 170.80 EUR), Airbus SE (+ 2.25 Prozent auf 183.22 EUR), Infineon (+ 1.77 Prozent auf 33.70 EUR), SAP SE (+ 1.67 Prozent auf 231.05 EUR) und Siemens (+ 1.62 Prozent auf 232.40 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.46 Prozent auf 525.00 EUR), Eni (-1.33 Prozent auf 14.97 EUR), UniCredit (-0.71 Prozent auf 65.78 EUR), Allianz (-0.71 Prozent auf 351.70 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0.21 Prozent auf 5.32 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 809’833 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 272.400 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.76 zu Buche schlagen. Mit 7.15 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nordea Bank Abp Registered-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

