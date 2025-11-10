LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
|Index-Performance im Fokus
|
10.11.2025 12:26:28
Freundlicher Handel: CAC 40 mittags in der Gewinnzone
Für den CAC 40 geht es aktuell aufwärts.
Am Montag erhöht sich der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext um 1.33 Prozent auf 8’055.93 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.403 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 1.18 Prozent auf 8’044.09 Punkte an der Kurstafel, nach 7’950.18 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8’067.25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8’017.47 Punkten.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, lag der CAC 40 bei 7’918.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7’743.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7’338.67 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 8.96 Prozent nach oben. Bei 8’271.48 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’763.76 Punkten verzeichnet.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 58’514 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 297.756 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 2.36 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
