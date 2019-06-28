LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
412.00CHF
0.45CHF
0.11 %
28.06.2019
SWX
15.10.2025 10:07:29
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
567.44 CHF 14.62%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LVMH von 550 auf 570 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe beim organischen Wachstum im dritten Quartal die Erwartungen etwas übertroffen, schrieb Nick Anderson in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Experte hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 leicht an./rob/edh/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 06:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
570.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
528.60 €
Abst. Kursziel*:
7.83%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
609.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
-6.50%
Analyst Name::
Nick Anderson
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
09:39
|Nachfrage nach Luxusgütern von LVMH zieht wieder an - Kursfeuerwerk (AWP)
09:28
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
14.10.25
|Luxuskonzern LVMH fasst nach Schwäche im ersten Halbjahr wieder Tritt (AWP)
14.10.25
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 fällt letztendlich (finanzen.ch)
14.10.25
|LVMH shares surge 13% as luxury leader returns to growth (Financial Times)
14.10.25
|Schwacher Handel: Das macht der CAC 40 aktuell (finanzen.ch)
14.10.25
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 sackt ab (finanzen.ch)
14.10.25
|Verluste in Paris: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.ch)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|10:17
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10:07
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
