Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Underweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Die Geschäftsbeschleunigung des Dialyseanbieters im zweiten Halbjahr sollte in der Spur sein, doch seien die Volumina immer noch schwach, schrieb David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem nehme der Gegenwind von der Währungsseite zu.

Aktienauswertung: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:37 Uhr bei 46.52 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 10.79 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18’865 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Auf Jahressicht 2025 gewann der Anteilsschein 8.3 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025



