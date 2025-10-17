Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’511 -1.5%  SPI 17’207 -1.4%  Dow 45’952 -0.7%  DAX 23’734 -2.2%  Euro 0.9238 -0.3%  EStoxx50 5’566 -1.5%  Gold 4’226 0.4%  Bitcoin 83’605 -2.3%  Dollar 0.7892 -0.4%  Öl 62.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Underweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
Investment-Tipp Fresenius SE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Investment-Tipp Merck-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Börsenausstieg von Just Eat: Prosus zieht Lieferando-Mutter am 17. November ab - so reagieren die Aktien
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagvormittag
Suche...

Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Investment-Tipp 17.10.2025 09:54:04

Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Underweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Underweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Hier sind die Erkenntnisse von JP Morgan Chase & Co.-Analyst David Adlington, der das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier näher betrachtet hat.

Fresenius Medical Care
42.56 CHF 2.18%
Kaufen Verkaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Die Geschäftsbeschleunigung des Dialyseanbieters im zweiten Halbjahr sollte in der Spur sein, doch seien die Volumina immer noch schwach, schrieb David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem nehme der Gegenwind von der Währungsseite zu.

Aktienauswertung: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:37 Uhr bei 46.52 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 10.79 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18’865 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Auf Jahressicht 2025 gewann der Anteilsschein 8.3 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?