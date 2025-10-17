Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
|
17.10.2025 09:54:04
Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Underweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
Hier sind die Erkenntnisse von JP Morgan Chase & Co.-Analyst David Adlington, der das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier näher betrachtet hat.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Die Geschäftsbeschleunigung des Dialyseanbieters im zweiten Halbjahr sollte in der Spur sein, doch seien die Volumina immer noch schwach, schrieb David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem nehme der Gegenwind von der Währungsseite zu.
Aktienauswertung: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Kaum Ausschläge verzeichnete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:37 Uhr bei 46.52 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 10.79 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18’865 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Auf Jahressicht 2025 gewann der Anteilsschein 8.3 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
