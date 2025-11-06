Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Barclays Capital gibt Equal Weight-Bewertung bekannt

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 50,50 auf 51 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Behandlungszahlen des Dialysekonzerns enttäuschten weiterhin, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwochabend im Nachgang des Quartalsberichts.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie konnte um 13:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1.1 Prozent auf 42.24 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 20.74 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 157’348 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2025 um 1.6 Prozent zurück.

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:05 / GMT



