06.11.2025 13:22:44
Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Barclays Capital gibt Equal Weight-Bewertung bekannt
Barclays Capital hat eine eingehende Prüfung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 50,50 auf 51 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Behandlungszahlen des Dialysekonzerns enttäuschten weiterhin, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwochabend im Nachgang des Quartalsberichts.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie konnte um 13:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1.1 Prozent auf 42.24 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 20.74 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 157’348 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2025 um 1.6 Prozent zurück.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
