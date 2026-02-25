Fresenius-Aktie: Nach Gewinnanstieg weiteres Wachstum angepeilt

Im Tagesgeschäft legte das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um etwas mehr als vier Prozent auf 2,6 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Damit traf der Pharmakonzern und Krankenhausbetreiber die Erwartungen am Markt. Die Dividende für 2025 soll um fünf Cent auf 1,05 Euro steigen.

Konzernweit setzte Fresenius im vergangenen Jahr knapp 22,6 Milliarden Euro um, dies war ein Plus von 5 Prozent. Organisch betrug der Zuwachs 7 Prozent. 2026 soll der Erlös aus eigener Kraft um 4 bis 7 Prozent zulegen. Zugleich peilt Konzernchef Michael Sen einen höheren Verdienst im fortgeführten Geschäft an. Die neu eingeführte Kennziffer Kernergebnis je Aktie soll in diesem Jahr währungsbereinigt um 5 bis 10 Prozent steigen.

Herausgerechnet sind hier Sondereffekte und die inzwischen nur noch als Finanzbeteiligung geführte frühere Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) . 2025 war diese Kennziffer zu konstanten Wechselkursen um 12 Prozent auf 2,87 Euro angezogen.

Fresenius verlängert Vertrag von Chef Sen - Neuer Vorstand für Helios

Fresenius baut seinen Vorstand um. Zum 1. Juli soll Christian Pawlu in das Spitzengremium einrücken und die Führung der Kliniksparte Helios übernehmen, wie der Pharmahersteller und Krankenhausbetreiber am Mittwoch in Bad Homburg mitteilte. Der 48-jährige Manager rückt für Robert Möller nach, der künftig das Büro der Unternehmensleitung in Berlin und Brüssel aufbauen soll.

Mit Pawlu gewinnt Fresenius einen internen Kandidaten. Der Manager ist nach einigen anderen Stationen im Konzern seit September als Chief Operating Officer (COO) für das operative Geschäft des Unternehmensbereichs Fresenius Helios zuständig, zu dem Helios Deutschland und die spanische Klinikgesellschaft Quironsalud gehören.

Derweil wird der Vertrag von Fresenius-Chef Michael Sen vorzeitig um weitere fünf Jahre bis 2031 verlängert.

