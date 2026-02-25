Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’013 1.0%  SPI 19’199 0.8%  Dow 49’175 0.8%  DAX 24’986 0.0%  Euro 0.9113 -0.1%  EStoxx50 6’117 0.0%  Gold 5’186 0.8%  Bitcoin 50’195 1.3%  Dollar 0.7723 -0.2%  Öl 71.2 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Richemont21048333
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Fresenius-Aktie: Nach Gewinnanstieg weiteres Wachstum angepeilt
Alcon-Aktie im Blick: Alcon setzt auf weiteres profitables Wachstum
E.ON-Aktie: E.ON weitet Investitionsstrategie aus und plant weiteren Gewinnanstieg
Sandisk-Aktie im Fokus: Das nächste NVIDIA?
Neuer Super-Zyklus in den Emerging Markets?
Suche...

Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Einsparungen greifen 25.02.2026 07:16:00

Fresenius-Aktie: Nach Gewinnanstieg weiteres Wachstum angepeilt

Fresenius-Aktie: Nach Gewinnanstieg weiteres Wachstum angepeilt

Fresenius hat dank Einsparungen und einem guten Lauf bei seiner Pharmatochter Kabi und dem Klinikgeschäft im vergangenen Jahr mehr Gewinn erzielt.

Fresenius
46.01 CHF -2.82%
Kaufen Verkaufen
Im Tagesgeschäft legte das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um etwas mehr als vier Prozent auf 2,6 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Damit traf der Pharmakonzern und Krankenhausbetreiber die Erwartungen am Markt. Die Dividende für 2025 soll um fünf Cent auf 1,05 Euro steigen.

Konzernweit setzte Fresenius im vergangenen Jahr knapp 22,6 Milliarden Euro um, dies war ein Plus von 5 Prozent. Organisch betrug der Zuwachs 7 Prozent. 2026 soll der Erlös aus eigener Kraft um 4 bis 7 Prozent zulegen. Zugleich peilt Konzernchef Michael Sen einen höheren Verdienst im fortgeführten Geschäft an. Die neu eingeführte Kennziffer Kernergebnis je Aktie soll in diesem Jahr währungsbereinigt um 5 bis 10 Prozent steigen.

Herausgerechnet sind hier Sondereffekte und die inzwischen nur noch als Finanzbeteiligung geführte frühere Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) . 2025 war diese Kennziffer zu konstanten Wechselkursen um 12 Prozent auf 2,87 Euro angezogen.

Fresenius verlängert Vertrag von Chef Sen - Neuer Vorstand für Helios

Fresenius baut seinen Vorstand um. Zum 1. Juli soll Christian Pawlu in das Spitzengremium einrücken und die Führung der Kliniksparte Helios übernehmen, wie der Pharmahersteller und Krankenhausbetreiber am Mittwoch in Bad Homburg mitteilte. Der 48-jährige Manager rückt für Robert Möller nach, der künftig das Büro der Unternehmensleitung in Berlin und Brüssel aufbauen soll.

Mit Pawlu gewinnt Fresenius einen internen Kandidaten. Der Manager ist nach einigen anderen Stationen im Konzern seit September als Chief Operating Officer (COO) für das operative Geschäft des Unternehmensbereichs Fresenius Helios zuständig, zu dem Helios Deutschland und die spanische Klinikgesellschaft Quironsalud gehören.

Derweil wird der Vertrag von Fresenius-Chef Michael Sen vorzeitig um weitere fünf Jahre bis 2031 verlängert.

BAD HOMBURG (awp international)

Weitere Links:

Sell von UBS AG für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Bildquelle: Fresenius

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?