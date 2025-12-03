Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
|Vorläufige Entscheidung
|
03.12.2025 14:30:42
GaN-Patentstreit: ITC untersucht angebliche Verletzung durch Infineon - Aktie hält Kurs
Im Streit um eine Nutzung bestimmter Galliumnitrid-Technologien in der Chipherstellung sieht die US-Handelsaufsicht ITC ein Patent des deutschen Halbleiterkonzerns Infineon Technologies durch die chinesische Innoscience als verletzt an.
Galliumnitrid (GaN) spielt als Wafer-Material eine zentrale Rolle bei der Entwicklung leistungsstarker und energieeffizienter Stromversorgungssysteme. Infineon hat bereits vor dem Landgericht München ein positives Urteil gegen Innoscience erstritten.
Im Mittwochshandel trotzen die Infineon-Aktien der angeblichen Patentverletzung und legen via XETRA zeitweise um 2,84 Prozent zu auf 36,80 Euro.
DOW JONES
Analysen zu Infineon AG
|01.12.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
