Infineon Aktie

Vorläufige Entscheidung 03.12.2025 14:30:42

GaN-Patentstreit: ITC untersucht angebliche Verletzung durch Infineon - Aktie hält Kurs

GaN-Patentstreit: ITC untersucht angebliche Verletzung durch Infineon - Aktie hält Kurs

Im Streit um eine Nutzung bestimmter Galliumnitrid-Technologien in der Chipherstellung sieht die US-Handelsaufsicht ITC ein Patent des deutschen Halbleiterkonzerns Infineon Technologies durch die chinesische Innoscience als verletzt an.

Es handele sich dabei um eine vorläufige Entscheidung, teilte Infineon in München mit. Werde sie bestätigt, werde die Einfuhr der als patentverletzend angesehenen Produkte von Innoscience in die USA untersagt, heisst es in der Mitteilung weiter. Infineon erklärte, die endgültige Entscheidung der Kommission werde am 2. April nächsten Jahres erwartet.

Galliumnitrid (GaN) spielt als Wafer-Material eine zentrale Rolle bei der Entwicklung leistungsstarker und energieeffizienter Stromversorgungssysteme. Infineon hat bereits vor dem Landgericht München ein positives Urteil gegen Innoscience erstritten.

Im Mittwochshandel trotzen die Infineon-Aktien der angeblichen Patentverletzung und legen via XETRA zeitweise um 2,84 Prozent zu auf 36,80 Euro.

DOW JONES

UBS AG veröffentlicht Bewertung: Infineon-Aktie mit Buy

01.12.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Infineon Buy UBS AG
27.11.25 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 Infineon Outperform Bernstein Research
18.11.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
