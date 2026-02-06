Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

MDAX im Fokus 06.02.2026 15:58:30

Freitagshandel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen nachmittags zu

Am Freitagnachmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

HOCHTIEF
332.34 CHF 3.50%
Am Freitag verbucht der MDAX um 15:40 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0.61 Prozent auf 31’625.62 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 371.850 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.152 Prozent schwächer bei 31’386.73 Punkten in den Freitagshandel, nach 31’434.51 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 31’645.68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31’175.15 Punkten erreichte.

MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 1.80 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, lag der MDAX noch bei 31’670.42 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, wies der MDAX 28’959.63 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, lag der MDAX noch bei 27’059.35 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2.08 Prozent aufwärts. Bei 32’383.56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30’597.95 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell RENK (+ 6.01 Prozent auf 54.72 EUR), thyssenkrupp (+ 5.64 Prozent auf 11.81 EUR), HOCHTIEF (+ 3.71 Prozent auf 363.80 EUR), Aurubis (+ 2.84 Prozent auf 166.60 EUR) und United Internet (+ 2.55 Prozent auf 28.12 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Bechtle (-9.33 Prozent auf 38.08 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3.48 Prozent auf 66.65 EUR), Porsche vz (-3.24 Prozent auf 39.39 EUR), LANXESS (-3.00 Prozent auf 19.37 EUR) und PUMA SE (-2.77 Prozent auf 22.43 EUR).

Welche Aktien im MDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2’559’816 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 36.426 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Evonik-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

Analysen zu HOCHTIEF AG

15.01.26 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
28.11.25 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
06.11.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
