TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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TUI Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Tui mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Buy" belassen. Bei einer Roadshow in Paris habe das Management des Tourismuskonzerns eine recht optimistische Botschaft vermittelt, schrieb Andre Juillard in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Auch wenn sich die Buchungsdynamik verlangsame, bleibe der Ausblick für den Sommer positiv. Mit Blick auf den Iran-Krieg erscheine die Situation aktuell beherrschbar. Die im Dezember abgegebenen Jahresprognosen habe der Finanzvorstand bestätigt./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Buy
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
12.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6.65 €
|
Abst. Kursziel*:
80.34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
79.91%
|
Analyst Name::
Andre Juillard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TUI AG
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
13.03.26
|EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, Kauf (EQS Group)
|
13.03.26
|EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, buy (EQS Group)
|
13.03.26
|TUI-CEO: Zunächst keine Preiserhöhungen geplant - Aktie tiefer (Dow Jones)
|
12.03.26
|Tui: Letzte Kreuzfahrtgäste aus Nahost auf dem Weg zurück (AWP)
|
12.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
12.03.26
|TUI-Aktie im Sinkflug: Verschobener Oman-Deal und teures Kerosin drücken Margen (finanzen.ch)
|
12.03.26
|MDAX aktuell: MDAX fällt am Nachmittag zurück (finanzen.ch)
Analysen zu TUI AG
|10:08
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|10:08
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|10:08
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|TUI AG
|6.00
|-1.78%
Aktuelle Aktienanalysen
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Vodafone Group Buy
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