Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Exportstopp endet
|
17.11.2025 12:50:00
Exportfreigabe für Israel: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT zeigen gemischte Reaktionen
Die Bundesregierung erlaubt wieder Rüstungsexporte nach Israel und kehrt zur Einzelfallprüfung zurück. An der Börse reagieren Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS dennoch unterschiedlich.
• Rüstungsaktien bewegen sich nach der Entscheidung uneinheitlich
• Israel bleibt Sonderfall deutscher Exportpolitik
Politische Kehrtwende: Bundesregierung hebt Exportbeschränkungen auf
Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur hat die Bundesregierung die im August verhängten Beschränkungen für Rüstungsexporte nach Israel wieder aufgehoben. Regierungssprecher Stefan Kornelius erklärte laut dpa, dass die Entscheidung ab dem 24. November gilt. Grundlage sei die seit dem 10. Oktober geltende Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas, die sich "in den letzten Wochen stabilisiert" habe. Zudem verwies die Bundesregierung auf neue diplomatische Bemühungen und eine Ausweitung der humanitären Unterstützung für die Bevölkerung im Gazastreifen.
Die Rückkehr zur Einzelfallprüfung bedeutet nicht, dass sämtliche Anträge automatisch genehmigt werden. Kriegswaffenexporte müssen weiterhin besonders streng geprüft werden. Möglich ist jedoch, dass Israel wieder Motoren für seine Merkava-Panzer beziehen kann, die vom deutschen Unternehmen RENK gefertigt werden.
Kritik aus Israel und innenpolitische Spannungen
Aus dem dpa-Bericht geht hervor, dass der Exportstopp im August auf die Anordnung von Bundeskanzler Friedrich Merz zurückging. Er hatte damit auf ein zunehmend aggressives Vorgehen der israelischen Streitkräfte im Gaza-Krieg reagiert. Diese Massnahme sorgte jedoch nicht nur in Teilen der Union für Irritationen, sondern auch in Israel selbst. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kritisierte die Beschränkungen scharf und warf Deutschland vor, damit die Hamas indirekt zu belohnen.
Der israelische Botschafter Ron Prosor hatte erst vor wenigen Tagen gefordert, den Waffenstillstand als Grundlage für eine Aufhebung des Stopps zu nutzen. Deutschland betont weiterhin, dass die Sicherheit Israels historisch als Staatsräson gilt und Lieferungen daher gesondert bewertet werden. Zugleich befasst sich auch die Justiz mit dem Thema: Beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag läuft eine Klage Nicaraguas gegen Deutschland wegen angeblicher Beihilfe zum Völkermord, wie die dpa berichtet.
Uneinheitliche Reaktionen an der Börse
Auf das Ende der Exportbeschränkungen nach Israel reagieren die deutschen Rüstungsaktien uneinheitlich: Rheinmetall-Anteilsscheine legen via XETRA zeitweise um 1,51 Prozent auf 1'753,00 Euro zu, während die Papiere von HENSOLDT 1,72 Prozent höher bei 85,60 Euro notieren. RENK-Aktien steigen dagegen um 0,89 Prozent auf 65,85 Euro, während auch TKMS-Titel 2,48 Prozent auf 68,80 Euro verlieren.
Die uneinheitlichen Kursbewegungen zeigen, dass der Markt die politische Entscheidung zwar einordnet, die Auswirkungen auf einzelne Unternehmen aber unterschiedlich bewertet. Welche Rolle die veränderte Exportpraxis im Einzelnen für die Unternehmen spielt, bleibt zunächst offen und hängt davon ab, wie kommende Genehmigungsverfahren ausfallen.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu HENSOLDT
|
12:29
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT schiebt sich am Mittag vor (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Montagmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.ch)
|
09:29
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Vormittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
14.11.25
|HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Nachmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
14.11.25
|TecDAX-Wert HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu HENSOLDT
|12.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|12.11.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|12.11.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich
ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.
Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen schliesslich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Börsen in Asien notierten unterdessen in Rot.