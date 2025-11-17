Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Geändert am: 17.11.2025 08:30:09

SMI und DAX vor ruhiger Eröffnung -- Asiens Börsen in Rot

Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt wird am Montag mit einer ruhigen Eröffnung gerechnet. An den Börsen in Asien geht es zum Wochenstart abwärts.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt soll sich zum Wochenbeginn an einer Stabilisierung versuchen.

Der SMI sowie die Nebenwertindizes SPI und SLI werden mit einer ruhigen Handelseröffnung erwartet.

Mit einer behaupteten Eröffnung der rechnen Händler zum Auftakt in die neue Woche.
"Gestützt werden könnte die Stimmung von den fallenden Ölpreisen", so ein Marktteilnehmer. Die Wall Street hatte sich nach dem Schwächeanfall vom frühen Freitag im Verlauf erholt. Das sollte zwar in Europa eingepreist sein. Sollte sich die Stabilisierung an Wall Street allerdings zum Wochenauftakt mit steigenden Kursen fortsetzen, dürfte auch Europa davon profitieren, wie ein Marktteilnehmer betont. Zunächst rechnet aber auch er mit einem ruhigen Wochenauftakt. Denn auch vom Devisenmarkt kommen am Morgen keine Impulse, der Euro gibt geringfügig nach. Die Vorlagen der asiatischen Börse geben keine einheitliche Tendenz vor. Im Blick stehen vor allem die Kapitalmarkttage von Deutscher Bank und Siemens Healthineers. Daneben wartet der Markt bereits auf die Geschäftszahlen von Nvidia, sie werden voraussichtlich am Mittwochabend vorgelegt werden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird ohne grössere Ausschläge erwartet.

Der DAX soll die Montagssitzung stabil beginnen.

Nach der durchwachsenen Vorwoche dürfte der DAX am Montag wenig verändert starten. In der Vorwoche hatte der DAX letztlich um 1,3 Prozent zugelegt. In der Hoffnung auf das dann tatsächlich besiegelte Ende des bis dahin längsten Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) hatte der DAX zwischenzeitlich sogar bis zu 3,7 Prozent gewonnen. Mit 24'441 Punkten schien er auf Kurs Richtung Oktober-Rekord bei 24'771 Punkten, wurde dann aber ausgebremst. Äusserungen von Fed-Mitgliedern schürten Zweifel, ob die US-Notenbank im Dezember die Zinsen ein weiteres Mal senken wird. Aus der nahezu abgeschlossenen Berichtssaison zog JPMorgan-Stratege Mislav Matejka derweil ein recht positives Zwischenfazit nach generell ermutigenden Resultate. Die Eurozone hinke hinterher, die Profitabilität dürfte 2026 aber anziehen.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Freitag uneinheitlich.

Der Dow Jones bewegte sich während der gesamten Sitzung im Minus und verlor letztendlich 0,65 Prozent auf 47'147,48 Zähler.

Die Techtitel kamen kaum vom Fleck. Der NASDAQ Composite verzeichnete zum Handelsschluss ein marginales Plus von 0,13 Prozent auf 22'900,59 Punkte.

Nach den zurückliegenden Kursausschlägen haben die Anleger ihre Nervosität am Freitag nicht abgelegt. Der Handel ging mit tiefen Verlusten los, weil neben der Bewertung von Technologiekonzernen auch vermehrt daran gezweifelt wird, ob die US-Notenbank Fed die Zinsen im laufenden Jahr noch ein weiteres Mal senken wird. Der Abwärtsdruck liess schnell nach, aber Mut zum Einstieg wollte auch nicht wirklich aufkommen.

ASIEN

In Fernost weisen die Börsen am Montag rote Vorzeichen aus.

In Tokio zeigt sich der Nikkei 225 zeitweise um 0,1 Prozent tiefer bei 50'323,91 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zwischenzeitlich um 0,44 Prozent abwärts auf 3'973,06 Einheiten.

In Hongkong notiert der Hang Seng unterdessen um 0,91 Prozent im Minus bei 26'329,62 Zähler.

Abgaben überwiegen am Montag im Handelsverlauf an den ostasiatischen Aktienmärkten.

Übergeordnet lastet weiter auf der Stimmung an den Börsen, dass die Hoffnungen auf eine weitere Zinssenkung in den USA im Dezember sinken. Dafür sorgen unter anderem Kommentare von US-Notenbankern, die angesichts fehlender Daten als Folge des inzwischen beendeten Shutdowns vor niedrigeren Zinsen quasi im Blindflug warnen. Dazu kommen Befürchtungen, dass weiter sinkende Zinsen die bereits zu hohe Inflation noch verfestigen könnten.

In Tokio hilft nicht, dass die Wirtschaft gemessen am BIP im dritten Quartal des Jahres nur um 0,4 Prozent geschrumpft ist, wohingegen Ökonomen einen stärkeren Rückgang um 0,6 Prozent erwartet hatten. Zur Schrumpfung trug auch ein Rückgang der Exporte bei, die durch höhere US-Handelszölle beeinträchtigt wurden.

Stimmungsdämpfend wirkt laut Marktteilnehmern auch, dass sich die japanisch-chinesischen Beziehungen zuletzt verschlechtert hätten. China habe am Wochenende seine Bürger vor Reisen nach Japan gewarnt. Hintergrund ist, dass Japans Premierministerin Takaichi ihrerseits davor gewarnt hat, dass ein eventueller chinesischer Angriff auf Taiwan in einer "überlebensbedrohliche Situation" münden, womit sie für den Fall eine militärische Reaktion Tokios andeutete. Insbesondere Tourisimuswerte leiden unter dieser Entwicklung.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires
