Aktien von Samsung und SK hynix im Höhenflug: Signalisiert die erhöhter Chipnachfrage eine neue Wachstumsphase?

• Kräftige Kursgewinne bei Samsung und SK hynix dank stark steigender Chipnachfrage• Samsung mit Preiserhöhungen• Lagerabbau und KI-Boom als Treiber für strukturell höhere Nachfrage

Für die Aktien von Samsung Electronics ging es an der Börse in Südkorea zum Wochenstart um 3,50 Prozent auf 100'600 KRW nach oben, während zeitgleich Titel von SK hynix 8,21 Prozent höher bei 606'000 KRW aus dem Handel gingen.

Starke Chipnachfrage und Grossinvestitionen

Dabei waren es insbesondere Hinweise auf eine starke Chipnachfrage und neue Grossinvestitionen, die den Aktien Rückenwind verschafften. In einem Bericht von Investing.com heisst es, beide Hersteller hätten ihre Lagerbestände bei Chips deutlich reduziert, was als Zeichen für eine steigende Nachfrage interpretiert werde. In diesem Zusammenhang kündigte Samsung ein Investitionsprogramm in Südkorea und den USA im Umfang von etwa 450 Billionen Won über fünf Jahre an.

Samsung reagiert mit Preiserhöhungen auf hohe Nachfrage

Parallel dazu meldete Reuters, dass Samsung die Preise für bestimmte Speicherchips - insbesondere DDR5-Module - seit September um bis zu 60 Prozent erhöht habe. So stiegen etwa die Preise für 32-GB-DDR5-Module von etwa 149 US-Dollar im September auf rund 239 US-Dollar im November. Bei 16 GB und 128 GB Modulen wurden rund 50 Prozent Preisaufschlag verzeichnet, bei 64 GB und 96 GB Modulen mehr als 30 Prozent. Als Ursache wird eine sich verschärfende Knappheit beim Speicherchipangebot infolge des AI-Data-Center-Booms genannt.

Eintritt in neue Phase

Der Markt interpretiert diese Entwicklungen als klare Bestätigung dafür, dass die Halbleiterbranche eine neue Phase erreicht: Rückgänge bei Lagerbeständen kombiniert mit hohen Investitionszusagen und stark steigenden Preisen sprechen dafür, dass Samsung und SK hynix in eine Phase strukturell erhöhter Nachfrage eintreten. Laut Investing.com signalisiert der Lagerabbau eine "starke Nachfrage aus dem KI-Sektor" und damit potenziell steigende Margen.

Für Samsung bedeuten die Preiserhöhungen und die angekündigten Investitionen zugleich eine doppelte Wette: Einerseits profitiert das Unternehmen kurzfristig von höheren Speicherchippreisen und engeren Angebotsmärkten. Andererseits soll langfristig das Produktionsvolumen erweitert werden, insbesondere in Südkorea, um der erwarteten Nachfrage Wucht zu verleihen. Die Reuters-Quelle zitiert Analysten, die für den Zeitraum von Oktober bis Dezember durchschnittliche Preiserhöhungen von 40-50 Prozent erwarten - über dem Branchendurchschnitt von rund 30 Prozent.

Preiserhöhungen bergen auch Risiken

Dennoch ist die Lage nicht ohne Risiko: Die Preiserhöhung dürfte bei Kunden wie Rechenzentrumsbauern und Smartphone-Herstellern steigende Kosten bedeuten, was auch Folgen für die Endmärkte haben könnte. Zudem hängt der Erfolg von Samsung und SK hynix davon ab, ob sie die Investitionen zur rechten Zeit umsetzen können und ob die KI-Welle nachhaltig bleiben wird.

In Summe zeigt sich: Samsung und SK hynix stehen nicht nur kurzfristig im Höhenflug - durch Kursgewinne und Preisaufschläge - sondern positionieren sich auch strategisch für eine Ära erhöhter Chipnachfrage. Für Anleger könnte dies der Beginn einer neuen Wachstumsphase im Speicherchipmarkt sein.

Redaktion finanzen.ch