Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Letztendlich schloss der Euro STOXX 50 am Dienstag nahezu unverändert (minus 0.17 Prozent) bei 5’701.38 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4.851 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0.263 Prozent tiefer bei 5’696.05 Punkten, nach 5’711.06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5’712.17 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’686.58 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5’499.70 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’337.58 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, bei 4’969.83 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 15.93 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5’712.78 Punkten. Bei 4’540.22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Bank (+ 1.56 Prozent auf 29.61 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.36 Prozent auf 40.26 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.22 Prozent auf 54.65 EUR), UniCredit (+ 1.22 Prozent auf 63.22 EUR) und Siemens Energy (+ 0.92 Prozent auf 103.95 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Börse (-1.67 Prozent auf 223.30 EUR), adidas (-1.57 Prozent auf 184.40 EUR), BASF (-0.90 Prozent auf 43.01 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.62 Prozent auf 548.60 EUR) und SAP SE (-0.62 Prozent auf 234.10 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 6’076’328 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 351.980 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.27 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch