TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900

05.09.2025 16:08:13

EQS-PVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

TeamViewer
8.54 CHF -1.01%
Kaufen Verkaufen

EQS Stimmrechtsmitteilung: TeamViewer SE
TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

05.09.2025 / 16:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: TeamViewer SE
Strasse, Hausnr.: Bahnhofsplatz 2
PLZ: 73033
Ort: Göppingen
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 3912000FZ0R0KEK9JS42

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräusserung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräusserung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Permira Holdings Limited
Registrierter Sitz, Staat: St. Peter Port, Guernsey

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
03.09.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 2,96 % 0,00 % 2,96 % 170000000
letzte Mitteilung 13,61 % 0,00 % 13,61 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A2YN900 0 5031622 0,00 % 2,96 %
Summe 5031622 2,96 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Permira Holdings Limited % % %
Permira Advisers Group Holdings Limited % % %
Permira V G.P. Limited % % %
Permira V G.P. L.P. % % %
P5 SUB L.P. 1 % % %
Tiger Group Holdings Limited % % %
TigerLuxOne Topco S.à r.l. (en liquidation) % % %
TigerLuxOne Midco S.à r.l. % % %
TigerLuxOne Holdco S.C.A. (en liquidation) % % %
TigerLuxOne S.à r.l. % % %
- % % %
Permira Holdings Limited % % %
Permira Advisers Group Holdings Limited % % %
Permira V G.P. Limited % % %
Permira V G.P. L.P. % % %
Permira V L.P. 2 % % %
Tiger Group Holdings Limited % % %
TigerLuxOne Topco S.à r.l. (en liquidation) % % %
TigerLuxOne Midco S.à r.l. % % %
TigerLuxOne Holdco S.C.A. (en liquidation) % % %
TigerLuxOne S.à r.l. % % %
- % % %
Permira Holdings Limited % % %
Permira Advisers Group Holdings Limited % % %
Permira V G.P. Limited % % %
Permira V G.P. L.P. % % %
Permira V I.A.S. L.P. % % %
Tiger Group Holdings Limited % % %
TigerLuxOne Topco S.à r.l. (en liquidation) % % %
TigerLuxOne Midco S.à r.l. % % %
TigerLuxOne Holdco S.C.A. (en liquidation) % % %
TigerLuxOne S.à r.l. % % %
- % % %
Permira Holdings Limited % % %
Permira Advisers Group Holdings Limited % % %
Permira V G.P. Limited % % %
Permira V G.P. L.P. % % %
P5 Co-Investment L.P. % % %
Tiger Group Holdings Limited % % %
TigerLuxOne Topco S.à r.l. (en liquidation) % % %
TigerLuxOne Midco S.à r.l. % % %
TigerLuxOne Holdco S.C.A. (en liquidation) % % %
TigerLuxOne S.à r.l. % % %
- % % %
Permira Holdings Limited % % %
Permira Advisers Group Holdings Limited % % %
Permira V G.P. Limited % % %
P5 CIS S.à r.l. % % %
Tiger Group Holdings Limited % % %
TigerLuxOne Topco S.à r.l. (en liquidation) % % %
TigerLuxOne Midco S.à r.l. % % %
TigerLuxOne Holdco S.C.A. (en liquidation) % % %
TigerLuxOne S.à r.l. % % %
- % % %
Permira Holdings Limited % % %
PILI Portfolio S.à r.l. RAIF % % %
Permira Investments Management Ltd. % % %
PIL Investments LLP % % %
Permira Nominees Limited % % %
Tiger Group Holdings Limited % % %
TigerLuxOne Topco S.à r.l. (en liquidation) % % %
TigerLuxOne Midco S.à r.l. % % %
TigerLuxOne Holdco S.C.A. (en liquidation) % % %
TigerLuxOne S.à r.l. % % %

9. Bei Vollmacht gemäss § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
05.09.2025


05.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: TeamViewer SE
Bahnhofsplatz 2
73033 Göppingen
Deutschland
Internet: ir.teamviewer.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2193862  05.09.2025 CET/CEST

