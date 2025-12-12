EQS-PVR: Covestro AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Covestro AG
Covestro AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
12.12.2025 / 14:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
|Name:
|Covestro AG
|Strasse, Hausnr.:
|Kaiser-Wilhelm-Allee 60
|PLZ:
|51373
|Ort:
|Leverkusen
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|3912005AWHKLQ1CPLV11
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|X
|Erwerb bzw. Veräusserung von Aktien mit Stimmrechten
|
|Erwerb bzw. Veräusserung von Instrumenten
|
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|
|Sonstiger Grund:
4. Namen der Aktionäre
|Juristische Person: UBS Group AG
Registrierter Sitz, Staat: Zurich, Schweiz
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|9,38 %
|0,01 %
|9,39 %
|189000000
|letzte Mitteilung
|10,13 %
|0,19 %
|10,31 %
|/
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|ISIN
|absolut
|in %
|
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE0006062144
|0
|9972
|0 %
|0,01 %
|DE000A40KY26
|0
|17703896
|0 %
|9,37 %
|US22304D2071
|0
|7034
|0 %
|0 %
|Summe
|17720902
|9,38 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe (DE0006062144)
|-
|Jederzeit
|1372
|0 %
|Nutzungsrechte an Aktien (DE000A40KY26)
|-
|Jederzeit
|26026
|0,01 %
|Nutzungsrechte aus ADR (US22304D2071)
|-
|Jederzeit
|404
|0 %
|
|
|Summe
|27802
|0,01 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|
|
|
|
|0
|0 %
|
|
|
|Summe
|0
|0 %
|
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
9. Bei Vollmacht gemäss § 34 Abs. 3 WpHG
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
|8,81 %
| %
|8,81 %
|UBS Americas Holding LLC
| %
| %
| %
|UBS Americas Inc.
| %
| %
| %
|UBS Asset Management (Americas) LLC
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
|8,81 %
| %
|8,81 %
|UBS Asset Management AG
| %
| %
| %
|UBS Asset Management (Australia) Ltd
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
|8,81 %
| %
|8,81 %
|UBS Asset Management AG
| %
| %
| %
|UBS Asset Management (Europe) S.A.
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
|8,81 %
| %
|8,81 %
|UBS Asset Management AG
| %
| %
| %
|UBS Asset Management (Singapore) Ltd
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
|8,81 %
| %
|8,81 %
|UBS Asset Management AG
| %
| %
| %
|UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd
| %
| %
| %
|UBS Asset Management Holding Ltd
| %
| %
| %
|UBS Asset Management (UK) Ltd
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
|8,81 %
| %
|8,81 %
|UBS Asset Management AG
| %
| %
| %
|UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd
| %
| %
| %
|UBS Asset Management Holding Ltd
| %
| %
| %
|UBS Asset Management Life Ltd
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
|8,81 %
| %
|8,81 %
|UBS Americas Holding LLC
| %
| %
| %
|UBS Americas Inc.
| %
| %
| %
|UBS Financial Services Inc.
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
|8,81 %
| %
|8,81 %
|UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
|8,81 %
| %
|8,81 %
|UBS Asset Management AG
| %
| %
| %
|UBS Asset Management Switzerland AG
| %
| %
| %
|UBS Fund Management (Switzerland) AG
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
|8,81 %
| %
|8,81 %
|UBS Switzerland AG
| %
| %
| %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
Datum
