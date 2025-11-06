Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
06.11.2025 20:37:08
EQS-DD: Symrise AG: Walter Ribeiro, Kauf
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Berichtigung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
06.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Deutsch
|Unternehmen:
|Symrise AG
|Mühlenfeldstrasse 1
|37603 Holzminden
|Deutschland
|www.symrise.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101646 06.11.2025 CET/CEST
