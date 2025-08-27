Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.08.2025 18:08:01

EQS-DD: PUMA SE: Matthias Baeumer, Kauf

PUMA
19.29 CHF -0.34%
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.08.2025 / 18:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Matthias
Nachname(n): Baeumer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
PUMA SE

b) LEI
529900GRZ2BQY5ZM9N49 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006969603

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
21,67 EUR 4.984,10 EUR
19,25 EUR 4.985,75 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
20,3882 EUR 9.969,8500 EUR

e) Datum des Geschäfts
25.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


27.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: PUMA SE
PUMA WAY 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.puma.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




100364  27.08.2025 CET/CEST





