30.12.2025 12:42:22

EQS-DD: Nordex SE: Dr. Ilya Hartmann, Kauf

Nordex
26.97 CHF -0.20%
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.12.2025 / 12:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Ilya
Nachname(n): Hartmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Nordex SE

b) LEI
529900HVDYCUWVD0OE76 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0D6554

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
28,64 EUR 3.020,12 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
28,6400 EUR 3.020,1200 EUR

e) Datum des Geschäfts
29.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


30.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nordex SE
Erich-Schlesinger-Strasse 50
18059 Rostock
Deutschland
Internet: www.nordex-online.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102674  30.12.2025 CET/CEST





