Grossauftrag 06.01.2026 10:33:40

Nordex-Aktie mit Rückenwind: Nordex sichert sich 33 Windprojekte in Deutschland mit insgesamt 224 MW

Nordex-Aktie mit Rückenwind: Nordex sichert sich 33 Windprojekte in Deutschland mit insgesamt 224 MW

Die Nordex Group hat im Dezember vom Wind- und Solarparkentwickler UKA Aufträge für insgesamt 33 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 224,4 Megawatt (MW) erhalten.

Nordex
29.38 CHF 4.50%
Kaufen Verkaufen
Wie Nordex mitteilte, ist die Bestellung der Turbinen des Typs N175/6.X durch das des Meissener Unternehmen UKA (Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG) Teil eines bestehenden Rahmenvertrags zwischen beiden Unternehmen. Die Verträge umfassen zudem den Premium-Service zur Wartung der Anlagen über 20 Jahre.

Installiert werden sollen die Turbinen in neun verschiedenen Windparks, unter anderem in Brandenburg, Thüringen und Nordrhein-Westfalen. Errichtung und Inbetriebnahme der Turbinen erfolge projekt- und standortabhängig ab 2027. Die Anlagen sollen auf Hybridtürmen mit 179 Meter Nabenhöhe errichtet werden.

Die Nordex-Aktie zieht im Dienstagshandel auf XETRA zeitweise um 0,83 Prozent auf 31,62 Euro an.

DOW JONES

Nordex-Aktie fester: 102-Megawatt-Paket - Nordex beliefert sieben neue Windparks

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

