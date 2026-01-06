Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
|
06.01.2026 10:33:40
Nordex-Aktie mit Rückenwind: Nordex sichert sich 33 Windprojekte in Deutschland mit insgesamt 224 MW
Die Nordex Group hat im Dezember vom Wind- und Solarparkentwickler UKA Aufträge für insgesamt 33 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 224,4 Megawatt (MW) erhalten.
Installiert werden sollen die Turbinen in neun verschiedenen Windparks, unter anderem in Brandenburg, Thüringen und Nordrhein-Westfalen. Errichtung und Inbetriebnahme der Turbinen erfolge projekt- und standortabhängig ab 2027. Die Anlagen sollen auf Hybridtürmen mit 179 Meter Nabenhöhe errichtet werden.
Die Nordex-Aktie zieht im Dienstagshandel auf XETRA zeitweise um 0,83 Prozent auf 31,62 Euro an.
DOW JONES
Nachrichten zu Nordex AG
Analysen zu Nordex AG
|10.12.25
|Nordex Buy
|Citigroup Corp.
|27.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
