RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
23.18CHF
-12.88CHF
-35.72 %
16.03.2020
SWX
27.10.2025 07:08:13
RWE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat RWE nach Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Outperform" belassen. Die Quartalszahlen des Versorgers am 12. November dürften ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) von 517 Millionen Euro sowie ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 0,36 Euro belegen, schrieb Deepa Venkateswaran am Sonntag in ihrem Ausblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 13:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 13:49 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Outperform
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
40.67 €
|
Abst. Kursziel*:
0.81%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
40.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.81%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
