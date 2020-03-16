Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

23.18
CHF
-12.88
CHF
-35.72 %
16.03.2020
SWX
27.10.2025 07:08:13

RWE Outperform

RWE
36.96 CHF -2.68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat RWE nach Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Outperform" belassen. Die Quartalszahlen des Versorgers am 12. November dürften ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) von 517 Millionen Euro sowie ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 0,36 Euro belegen, schrieb Deepa Venkateswaran am Sonntag in ihrem Ausblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 13:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 13:49 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Outperform
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
41.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
40.67 € 		Abst. Kursziel*:
0.81%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
40.67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.81%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse