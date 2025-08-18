Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
18.08.2025 18:08:53

EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information

HelloFresh
7.09 CHF 5.21%
EQS Post-admission Duties announcement: HelloFresh SE / Share Buy Back
HelloFresh SE: Release of a capital market information

18.08.2025 / 18:08 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

 

Disclosure of share buy-backs in accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 and Article 2(3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052: 33rd Interim Report

 

 

The management board of HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408) (the “Company”), with the consent of the Company’s supervisory board, resolved on 23 December 2024 to launch an additional buy-back of Company shares between 02 January 2025 and 31 December 2025, at the latest. On 13 August 2025 the management board of the Company, with the consent of the Company’s supervisory board, resolved to extend its duration until 31 December 2026 at the latest. On the same date, the Company announced the terms of this extended and increased program in accordance with Article 5(1)(a) of Regulation (EU) No 596/2014 and Article 2(1) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052.

 

In the period from 11 August 2025 to (and including) 15 August 2025, shares were repurchased under the program by Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG on Xetra as follows:

 

Trading Date Aggregated Volume (shares) Volume-Weighted Average Purchase Price (EUR)1
11 August 2025  75,389   9.2840
12 August 2025  77,666   9.0126
13 August 2025  78,540   8.9121
14 August 2025  93,987   7.4478
15 August 2025  95,897   7.2994

1 Excluding costs incidental to the purchase.

 

Further details about the buy-back program and the above transactions are available on the share section of the Company’s investor relations website (https://ir.hellofreshgroup.com/websites/HelloFresh/English/1800/share-buy-back-2025.html).

 

 

 

Berlin, Germany, 18 August 2025

 

HelloFresh SE

 


18.08.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: English
Company: HelloFresh SE
Prinzenstrasse 89
10969 Berlin
Germany
Internet: www.hellofreshgroup.com

 
End of News EQS News Service

2185470  18.08.2025 CET/CEST

