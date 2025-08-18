|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.08.2025 18:08:53
EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: HelloFresh SE
/ Share Buy Back
Disclosure of share buy-backs in accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 and Article 2(3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052: 33rd Interim Report
The management board of HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408) (the “Company”), with the consent of the Company’s supervisory board, resolved on 23 December 2024 to launch an additional buy-back of Company shares between 02 January 2025 and 31 December 2025, at the latest. On 13 August 2025 the management board of the Company, with the consent of the Company’s supervisory board, resolved to extend its duration until 31 December 2026 at the latest. On the same date, the Company announced the terms of this extended and increased program in accordance with Article 5(1)(a) of Regulation (EU) No 596/2014 and Article 2(1) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052.
In the period from 11 August 2025 to (and including) 15 August 2025, shares were repurchased under the program by Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG on Xetra as follows:
1 Excluding costs incidental to the purchase.
Further details about the buy-back program and the above transactions are available on the share section of the Company’s investor relations website (https://ir.hellofreshgroup.com/websites/HelloFresh/English/1800/share-buy-back-2025.html).
Berlin, Germany, 18 August 2025
HelloFresh SE
18.08.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|HelloFresh SE
|Prinzenstrasse 89
|10969 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.hellofreshgroup.com
|End of News
|EQS News Service
|
2185470 18.08.2025 CET/CEST
Nachrichten zu HelloFresh
Analysen zu HelloFresh
|08:09
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|15.08.25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|15.08.25
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|14.08.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|15.08.25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|15.08.25
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|14.08.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|14.08.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11.06.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|15.05.24
|HelloFresh Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.08.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|15.08.25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor neuem Ukraine-Treffen: SMI schliesslich kaum verändert -- DAX schlussendlich mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneins - Nikkei erneut mit Rekord
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag kaum bewegt. Beim deutschen Leitindex ging es abwärts. Die Wall Street zeigt sich am Montag von ihrer unsicheren Seite. An den asiatischen Aktienmärkten war die Stimmung zu Wochenstart mehrheitlich positiv.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}