18.08.2025 12:16:23

EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information

freenet
25.93 CHF -2.01%
EQS Post-admission Duties announcement: freenet AG / Notification in accordance with Art. 5 Para. 1 lit. b and Para. 3 of Regulation (EC) 596/2014 (MAR) and Art. 2 Para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EC) 2016/1052 – 11th Interim Report
freenet AG: Release of a capital market information

18.08.2025 / 12:16 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification in accordance with Art. 5 Para. 1 lit. b and Para. 3 of Regulation (EC) 596/2014 (MAR) and Art. 2 Para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EC) 2016/1052 – 11th Interim Report

 

On 4 June 2025, freenet AG commenced the share buyback started by way of the notification of 3 June 2025 in accordance with Art. 5 Para. 1 lit. a of Regulation (EC) 596/2014 (MAR) and Art. 2 Para. 1 of Delegated Regulation (EC) 2016/1052 (share buyback programme 2025).

 

Between 11 August 2025 and 15 August 2025, a total of 80,830 shares (ISIN DE000A0Z2ZZ5) were bought back.

 

The buyback was implemented exclusively via the electronic trading system of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) under the lead of a bank which will make its decisions on the exact timing of the acquisition of the shares within periods specified by the company independently and without being influenced by the company.

 

In the period from 11 August 2025 to 15 August 2025, the daily number of shares bought back, the average share price and the aggregated volume totaled:

 

Date Shares bought back Average share price (in EUR) Aggregated volume  (in EUR)
11.08.2025 15,902 27.8630 € 443,077.43 €
12.08.2025 16,247 28.1422 € 457,226.32 €
13.08.2025 16,102 28.0995 € 452,458.15 €
14.08.2025 16,287 28.0410 € 456,703.77 €
15.08.2025 16,292 28.2534 € 460,304.39 €
Total 80,830 28.0808 € 2,269,770.06 €

 

The total number of shares purchased in the context of the share buyback program since 4 June 2025 up to, and including, 15 August 2025 amounts to 1,475,559.

 

Detailed transaction information pursuant to Art. 2 Para. 3 Delegated Regulation (EC) No 2016/1052 can be found on the website of freenet AG under the section Investor Relations (fn.de/sharebuyback).

 

Hamburg, August 2025

 

freenet AG

The Executive Board


18.08.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: English
Company: freenet AG
Hollerstrasse 126
24782 Hamburg
Germany
Internet: www.freenet.ag

 
End of News EQS News Service

2185226  18.08.2025 CET/CEST

