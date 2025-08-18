|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.08.2025 12:16:23
EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: freenet AG
/ Notification in accordance with Art. 5 Para. 1 lit. b and Para. 3 of Regulation (EC) 596/2014 (MAR) and Art. 2 Para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EC) 2016/1052 – 11th Interim Report
Notification in accordance with Art. 5 Para. 1 lit. b and Para. 3 of Regulation (EC) 596/2014 (MAR) and Art. 2 Para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EC) 2016/1052 – 11th Interim Report
On 4 June 2025, freenet AG commenced the share buyback started by way of the notification of 3 June 2025 in accordance with Art. 5 Para. 1 lit. a of Regulation (EC) 596/2014 (MAR) and Art. 2 Para. 1 of Delegated Regulation (EC) 2016/1052 (share buyback programme 2025).
Between 11 August 2025 and 15 August 2025, a total of 80,830 shares (ISIN DE000A0Z2ZZ5) were bought back.
The buyback was implemented exclusively via the electronic trading system of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) under the lead of a bank which will make its decisions on the exact timing of the acquisition of the shares within periods specified by the company independently and without being influenced by the company.
In the period from 11 August 2025 to 15 August 2025, the daily number of shares bought back, the average share price and the aggregated volume totaled:
The total number of shares purchased in the context of the share buyback program since 4 June 2025 up to, and including, 15 August 2025 amounts to 1,475,559.
Detailed transaction information pursuant to Art. 2 Para. 3 Delegated Regulation (EC) No 2016/1052 can be found on the website of freenet AG under the section Investor Relations (fn.de/sharebuyback).
Hamburg, August 2025
freenet AG
The Executive Board
18.08.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|freenet AG
|Hollerstrasse 126
|24782 Hamburg
|Germany
|Internet:
|www.freenet.ag
|End of News
|EQS News Service
|
2185226 18.08.2025 CET/CEST
Nachrichten zu freenet AG
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX gibt mittags nach (finanzen.ch)
|
12:16
|EQS-CMS: freenet AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12:16
|EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
15.08.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
15.08.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
15.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
15.08.25
|TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
Analysen zu freenet AG
|15.08.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|07.08.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|07.08.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|06.08.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.06.25
|freenet Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|27.05.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor neuem Ukraine-Treffen: SMI und DAX etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins - Nikkei erneut mit Rekord
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Montag leichter. An den asiatischen Aktienmärkten war die Stimmung zu Wochenstart mehrheitlich positiv.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}