Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

Zum Handelsende bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 1.54 Prozent stärker bei 3’730.94 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 595.363 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3’695.21 Zählern und damit 0.569 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3’674.31 Punkte).

Der Tiefststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3’695.21 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’748.49 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 3.66 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 02.09.2025, den Wert von 3’634.34 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 02.07.2025, bei 3’861.04 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 02.10.2024, bei 3’367.85 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8.56 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3’994.94 Punkte. Bei 3’010.36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 12.22 Prozent auf 54.00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7.29 Prozent auf 32.96 EUR), JENOPTIK (+ 6.91 Prozent auf 18.71 EUR), HENSOLDT (+ 5.71 Prozent auf 113.00 EUR) und SMA Solar (+ 5.35 Prozent auf 23.22 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil IONOS (-4.97 Prozent auf 35.40 EUR), freenet (-0.89 Prozent auf 26.86 EUR), PNE (-0.60 Prozent auf 13.16 EUR), Bechtle (-0.26 Prozent auf 38.88 EUR) und Deutsche Telekom (-0.24 Prozent auf 29.12 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5’966’017 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 265.412 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 8.51 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

