Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
HENSOLDT-Aktie steigt nach Standorterweiterung - auch RENK und Rheinmetall mit Kursgewinnen
BMW-Aktie höher: Starkes Absatzplus auf US-Markt
Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Airbus-Aktie: Was Analysten im September von dem Papier halten
Suche...

JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Bewegung 02.10.2025 17:58:36

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

So bewegte sich der TecDAX zum Handelsschluss.

PNE
10.29 CHF -0.18%
Kaufen Verkaufen

Zum Handelsende bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 1.54 Prozent stärker bei 3’730.94 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 595.363 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3’695.21 Zählern und damit 0.569 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3’674.31 Punkte).

Der Tiefststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3’695.21 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’748.49 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 3.66 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 02.09.2025, den Wert von 3’634.34 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 02.07.2025, bei 3’861.04 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 02.10.2024, bei 3’367.85 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8.56 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3’994.94 Punkte. Bei 3’010.36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 12.22 Prozent auf 54.00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7.29 Prozent auf 32.96 EUR), JENOPTIK (+ 6.91 Prozent auf 18.71 EUR), HENSOLDT (+ 5.71 Prozent auf 113.00 EUR) und SMA Solar (+ 5.35 Prozent auf 23.22 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil IONOS (-4.97 Prozent auf 35.40 EUR), freenet (-0.89 Prozent auf 26.86 EUR), PNE (-0.60 Prozent auf 13.16 EUR), Bechtle (-0.26 Prozent auf 38.88 EUR) und Deutsche Telekom (-0.24 Prozent auf 29.12 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5’966’017 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 265.412 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 8.51 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu PNE AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?