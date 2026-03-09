Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.03.2026 16:56:25

EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

DHL Group
40.94 CHF -1.47%
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäss Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

09.03.2026 / 16:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

 

Bekanntgabe gemäss Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
9. März 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

 

Im Zeitraum vom 2. März 2026 bis einschliesslich 6. März 2026 wurden insgesamt 1.543.796 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code)
03.03.2026 20.719 46,4551 962.503,22 Xetra
03.03.2026 10.892 46,4698 506.149,06 CBOE Europe (CEUX)
03.03.2026 1.593 46,4569 74.005,84 Turquoise Europe (TQEX)
03.03.2026 1.034 46,4593 48.038,92 Aquis Europe (AQEU)
05.03.2026 471.747 46,1534 21.772.727,99 Xetra
05.03.2026 227.199 46,2563 10.509.385,10 CBOE Europe (CEUX)
05.03.2026 26.771 46,3641 1.241.213,32 Turquoise Europe (TQEX)
05.03.2026 55.709 46,0669 2.566.340,93 Aquis Europe (AQEU)
06.03.2026 462.205 46,0828 21.299.700,57 Xetra
06.03.2026 195.579 46,0852 9.013.297,33 CBOE Europe (CEUX)
06.03.2026 22.684 46,0754 1.045.174,37 Turquoise Europe (TQEX)
06.03.2026 47.664 46,0319 2.194.064,48 Aquis Europe (AQEU)
Gesamt 1.543.796
 		 46,1412 71.232.601,13
 		  

 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
1. Dezember 2025 bis einschliesslich 6. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 3.811.782 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

 


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Strasse 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.group.dhl.com

 
