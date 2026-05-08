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VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6

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08.05.2026 17:30:04

EQS-AFR: Verbio SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

VERBIO Vereinigte BioEnergie
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EQS Preliminary announcement financial reports: Verbio SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Verbio SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

08.05.2026 / 17:30 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Verbio SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: May 13, 2026
Address: https://www.verbio.de/investor-relations/berichte-praesentationen-earnings-calls/

Language: English
Date of disclosure: May 13, 2026
Address: https://www.verbio.de/en/investor-relations/reports-presentations-earnings-calls/

08.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Verbio SE
Thura Mark 18
06780 Zörbig
Germany
Internet: www.verbio.de

 
End of News EQS News Service

2324238  08.05.2026 CET/CEST

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