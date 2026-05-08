VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.05.2026 17:30:04
EQS-AFR: Verbio SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Verbio SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Verbio SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: May 13, 2026
Address: https://www.verbio.de/investor-relations/berichte-praesentationen-earnings-calls/
Language: English
Date of disclosure: May 13, 2026
Address: https://www.verbio.de/en/investor-relations/reports-presentations-earnings-calls/
08.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Verbio SE
|Thura Mark 18
|06780 Zörbig
|Germany
|Internet:
|www.verbio.de
|End of News
|EQS News Service
|
2324238 08.05.2026 CET/CEST
Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis
Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.Weiterlesen!
Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
17:30
|EQS-AFR: Verbio SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
17:30
|EQS-AFR: Verbio SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.ch)
|
07.05.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
07.05.26
|SDAX aktuell: SDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
07.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
06.05.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
|
06.05.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zeigt sich nachmittags fester (finanzen.ch)
Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|27.04.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|06.03.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|06.03.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|28.02.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13.02.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.03.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Sandoz
✅ Diamond Back Energy
✅ TotalEnergies
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/