Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’657 1.1%  SPI 17’664 1.1%  Dow 46’343 0.5%  DAX 22’895 1.1%  Euro 0.9155 0.0%  EStoxx50 5’632 0.9%  Gold 4’543 1.6%  Bitcoin 56’348 1.3%  Dollar 0.7899 0.2%  Öl 100.0 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Sika41879292Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Neue ETF-Chance mit Human Capital: Smart investieren!
Analysten-Check: Warum die Citi nach dem Warner-Aus bei Netflix mit einer Preiserhöhung rechnet
Goldpreis: Die Erholung hält an
ETF des Monats April 2026 - Für unsichere Marktphasen eine gute Idee?!
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Suche...
eToro entdecken

VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6

38.37
CHF
4.48
CHF
13.21 %
13:51:31
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.03.2026 11:30:57

VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy

VERBIO Vereinigte BioEnergie
38.37 CHF 13.21%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Verbio von 29,60 auf 40,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Biosprit-Hersteller gebe es viel Rückenwind, schrieb Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, in der er auf positive Aussagen im Rahmen einer Roadshow hinwies. Verbio scheine gut aufgestellt zu sein, um von einer verschärften Regulierung und der steigenden Nachfrage nach Biokraftstoffen zu profitieren./rob/tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Buy
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
40.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28.37 € 		Abst. Kursziel*:
42.76%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.53%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse